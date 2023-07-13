مباشر قمة الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. رائعة من الشحات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة 31.

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ق 36 جووول الثاني من حسين الشحات بتسديدة رائعة للغاية من خارج المنطقة

ق 20 محمد حاتم سكر يبعد الثاني على الخط.. الشحات يمنح كهربا فرصة ذهبية ليحاول الأخير لعبها فوق الحارس بلمسة أنقذها سكر

ق 10 سيف الجزيري يسدد من خارج المنطقة ولكن تمر الكرة بجوار القائم

ق 4 محمد مجدي أفشة يسدد كرة رائعة ولكن في القائم

ق 2 جووول حسين الشحات يقص شريط القمة بعد كرة ارتدت من دفاع الزمالك سددها ببراعة في أعلى الزاوية الضيقة لمرمى محمد صبحي

بداية المباراة بعد قليل