مباشر قمة الدوري المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. رائعة من الشحات
الخميس، 13 يوليه 2023 - 20:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة 31.
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ق 36 جووول الثاني من حسين الشحات بتسديدة رائعة للغاية من خارج المنطقة
ق 20 محمد حاتم سكر يبعد الثاني على الخط.. الشحات يمنح كهربا فرصة ذهبية ليحاول الأخير لعبها فوق الحارس بلمسة أنقذها سكر
ق 10 سيف الجزيري يسدد من خارج المنطقة ولكن تمر الكرة بجوار القائم
ق 4 محمد مجدي أفشة يسدد كرة رائعة ولكن في القائم
ق 2 جووول حسين الشحات يقص شريط القمة بعد كرة ارتدت من دفاع الزمالك سددها ببراعة في أعلى الزاوية الضيقة لمرمى محمد صبحي
بداية المباراة بعد قليل
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