انتهت قمة الدوري المصري - الأهلي (4)-(1) الزمالك

الخميس، 13 يوليه 2023 - 20:17

كتب : FilGoal

تسديدة أفشة أمام الزمالك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة 31.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 94 الرابع من شريف

ق 86 رأسية من إبراهيما نداي في العارضة

ق 84 تسديدة من زيزو في القائم

ق 80 رامي ربيعة بدلا من محمد مجدي أفشة

ق 77 كريستو وطاهر محمد طاهر بدلا من بيرسي تاو وحسين الشحات

ق 77 ناصر منسي بدلا من عمرو السيسي اضطراريا بعد إصابته

ق 67 جووول أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك من ركلة الجزاء على يمين الشناوي

ق 66 خروج محمد فخري ومحمود كهربا ونزول أحمد نبيل كوكا ومحمد شريف

ق 64 ركلة جزاء للزمالك بعد مراجعة تقنية الفيديو

4 تبديلات دفعة واحدة.. خروج شيكابالا وسيد عبد الله وحسام عبد المجيد وحاتم محمد سكر.. ونزول عمرو السيسي ومحمد طارق وعمر جابر ومحمد أشرف روقا

استراحة

ق 45+1 جووول الثالث من علي معلول بتسديدة أخرى

ق 36 جووول الثاني من حسين الشحات بتسديدة رائعة للغاية من خارج المنطقة

ق 20 محمد حاتم سكر يبعد الثاني على الخط.. الشحات يمنح كهربا فرصة ذهبية ليحاول الأخير لعبها فوق الحارس بلمسة أنقذها سكر

ق 10 سيف الجزيري يسدد من خارج المنطقة ولكن تمر الكرة بجوار القائم

ق 4 محمد مجدي أفشة يسدد كرة رائعة ولكن في القائم

ق 2 جووول حسين الشحات يقص شريط القمة بعد كرة ارتدت من دفاع الزمالك سددها ببراعة في أعلى الزاوية الضيقة لمرمى محمد صبحي

بداية المباراة بعد قليل

مباراة القمة الأهلي الزمالك الدوري المصري
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