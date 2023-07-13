انتهت قمة الدوري المصري - الأهلي (4)-(1) الزمالك
الخميس، 13 يوليه 2023 - 20:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة 31.
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ق 94 الرابع من شريف
ق 86 رأسية من إبراهيما نداي في العارضة
ق 84 تسديدة من زيزو في القائم
ق 80 رامي ربيعة بدلا من محمد مجدي أفشة
ق 77 كريستو وطاهر محمد طاهر بدلا من بيرسي تاو وحسين الشحات
ق 77 ناصر منسي بدلا من عمرو السيسي اضطراريا بعد إصابته
ق 67 جووول أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك من ركلة الجزاء على يمين الشناوي
ق 66 خروج محمد فخري ومحمود كهربا ونزول أحمد نبيل كوكا ومحمد شريف
ق 64 ركلة جزاء للزمالك بعد مراجعة تقنية الفيديو
4 تبديلات دفعة واحدة.. خروج شيكابالا وسيد عبد الله وحسام عبد المجيد وحاتم محمد سكر.. ونزول عمرو السيسي ومحمد طارق وعمر جابر ومحمد أشرف روقا
استراحة
ق 45+1 جووول الثالث من علي معلول بتسديدة أخرى
ق 36 جووول الثاني من حسين الشحات بتسديدة رائعة للغاية من خارج المنطقة
ق 20 محمد حاتم سكر يبعد الثاني على الخط.. الشحات يمنح كهربا فرصة ذهبية ليحاول الأخير لعبها فوق الحارس بلمسة أنقذها سكر
ق 10 سيف الجزيري يسدد من خارج المنطقة ولكن تمر الكرة بجوار القائم
ق 4 محمد مجدي أفشة يسدد كرة رائعة ولكن في القائم
ق 2 جووول حسين الشحات يقص شريط القمة بعد كرة ارتدت من دفاع الزمالك سددها ببراعة في أعلى الزاوية الضيقة لمرمى محمد صبحي
بداية المباراة بعد قليل