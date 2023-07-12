مباشر الدوري - الاتحاد (0) - (0) المقاولون العرب.. الأول يضيع

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب.

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