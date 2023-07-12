مباشر الدوري - الاتحاد (0) - (0) المقاولون العرب.. الأول يضيع

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

الاتحاد - المقاولون العرب - عبد الرحمن خالد

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب.

لمتابعة مباراة الاتحاد والمقاولون العرب دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

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