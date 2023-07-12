مباشر الدوري - الاتحاد (0) - (0) المقاولون العرب.. إلغاء ركلة جزاء

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 20:40

كتب : FilGoal

الاتحاد - المقاولون العرب - عبد الرحمن خالد

يستضيف الاتحاد السكندري نظيره المقاولون العرب ضمن الجولة 33 من بطولة الدوري.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب.

لمتابعة مباراة الاتحاد والمقاولون العرب دقيقة بدقيقة اضغط هنا.

أخبار متعلقة:
الوكرة يضم مصريا جديدا بعد حمدي فتحي جراحة ناجحة لـ إسلام عيسى الإسماعيلي يعاقب عصام صبحي ومحمد بيومي بغرامة مالية ضخمة منافس الزمالك - المنستيري يضم صفقتين جديدتين لدعم وسط

ـــــــــــــــــــــــــــ

الاتحاد السكندري المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
وثائقي مارسيل كولر - الساعة السويسرية بطعم الشيكولاتة وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك بمشاركة ديانج.. تفاصيل مران الأهلي قبل القمة قائمة الزمالك - عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي.. وغياب نبيل عماد أمام الأهلي خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الأهلي وميتيلاند لضم إمام عاشور.. والقيمة المتوقعة للصفقة جراحة ناجحة لـ إسلام عيسى الإسماعيلي يعاقب عصام صبحي ومحمد بيومي بغرامة مالية ضخمة بلدية المحلة لـ في الجول: نجهز الملعب لاستضافة مباريات الدوري.. و17 لاعبا مستمر معنا
أخر الأخبار
وثائقي مارسيل كولر - الساعة السويسرية بطعم الشيكولاتة 6 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك 23 دقيقة | الكرة المصرية
"أرواح نشـأت على الذهـب".. الهلال يتعاقد مع سافيتش 28 دقيقة | السعودية
السفارة البريطانية تستضيف ندوة بحضور مميز لـ Right to Dream 40 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة ديانج.. تفاصيل مران الأهلي قبل القمة 50 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - عودة ثلاثي المنتخب الأولمبي.. وغياب نبيل عماد أمام الأهلي 59 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الأهلي وميتيلاند لضم إمام عاشور.. والقيمة المتوقعة للصفقة ساعة | ميركاتو
صحيفة المنتخب: رضا سليم تمرد على الجيش الملكي.. هذه وجهته الأقرب ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا