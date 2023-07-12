الدرجة الثانية - ياسر الكناني مديرا فنيا لـ كهرباء الإسماعيلي

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية تعيين ياسر الكناني مديرا فنيا للفريق استعدادا للموسم المقبل في دوري القسم الثاني.

وقاد ياسر الكناني فريقي منتخب السويس والمنصورة في الموسم الماضي.

بينما أنهى كهرباء الإسماعيلية الموسم مع المدير الفني أحمد العجوز قبل رحيله إلى العمل كمدير للكرة في الإسماعيلي.

ثم تولى أحمد العجوز تدريب بورفؤاد بعد رحيله من الإسماعيلي.