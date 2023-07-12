الدرجة الثانية - ياسر الكناني مديرا فنيا لـ كهرباء الإسماعيلي

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 18:15

كتب : رضا السنباطي

ياسر الكناني

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية تعيين ياسر الكناني مديرا فنيا للفريق استعدادا للموسم المقبل في دوري القسم الثاني.

وقاد ياسر الكناني فريقي منتخب السويس والمنصورة في الموسم الماضي.

بينما أنهى كهرباء الإسماعيلية الموسم مع المدير الفني أحمد العجوز قبل رحيله إلى العمل كمدير للكرة في الإسماعيلي.

ثم تولى أحمد العجوز تدريب بورفؤاد بعد رحيله من الإسماعيلي.

الدرجة الثانية ياسر الكناني كهرباء الإسماعيلية
نرشح لكم
سامي الشيشيني رئيسا لقطاع الكرة بالسكة الحديد أحمد العجوز يتولى تدريب بورفؤاد بين الإلغاء والتأجيل.. كواليس اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية لحسم مصير دوري المحترفين 9 أهداف وسيناريو خزعبلي.. المصرية للاتصالات آخر الصاعدين إلى دوري المحترفين دورة رباعية بين ثالث المحترفين و"الثاني ب" تقود إلى الممتاز.. المسابقات ترسل النظام إلى الأندية لافيينا يعلن تلقيا عرضين أوروبيين للتعاقد مع لاعبه الدرجة الثانية - المنصورة يتعاقد مع الدوماني لتدريب الفريق بالفوز على الاتصالات.. صعود بروكسي لدوري المحترفين
أخر الأخبار
خدمة في الجول - أماكن الدخول وموعد فتح وغلق البوابات ومحظورات القمة بين الأهلي والزمالك 8 دقيقة | الدوري المصري
هدية للمصري.. الاتحاد والمقاولون يتعادلان سلبيا في صراع المركز الخامس بالدوري 22 دقيقة | الدوري المصري
تواجد ديانج.. في الجول يكشف قائمة مستبعدي الأهلي ضد الزمالك 23 دقيقة | الدوري المصري
الألماني العاشر.. إنتر يضم بيسيك 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
تاريخ وكورافيا - وثائقي مارسيل كولر.. الساعة السويسرية بطعم الشيكولاتة 42 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة يتفقد استاد القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك 59 دقيقة | الكرة المصرية
"أرواح نشـأت على الذهـب".. الهلال يتعاقد مع سافيتش ساعة | السعودية
السفارة البريطانية تستضيف ندوة بحضور مميز لـ Right to Dream ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: تلقينا خطاب إيقاف ديانج لـ 6 أشهر.. وهذا ما سيحدث 2 خبر في الجول - الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إمام عاشور 3 تريزيجيه: لن أعود إلى الأهلي ليتم تكريمي.. وصلاح قال لي "هتموت مني" في نهائي الوداد 4 مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا