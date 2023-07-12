تقرير مغربي: فاندنبروك يرحل عن تدريب الوداد

الأربعاء، 12 يوليه 2023 - 17:55

كتب : FilGoal

سفين فاندنبروك

قرر نادي الوداد المغربي التخلي عن خدمات مدرب الفريق، البلجيكي سفين فاندنبروك.

وتولى فاندنبروك تدريب الوداد خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

وبحسب "لو سبورت 360" المغربي، فإن سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد قرر إنهاء مهام فاندنبروك بعد الخسارة من الرجاء.

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وأوضحت التقارير أن الناصيري قرر الاستعانة بمحمد مديحي المدرب المساعد بشكل مؤقت بدلا من فاندنبروك.

وودع الوداد بطولة كأس المغرب عقب الخسارة من الرجاء بهدف دون رد في نصف نهائي المسابقة.

وخاض فاندنبروك مع الوداد 11 مباراة خلال الموسم الجاري فاز في 5 وتعادل في 4 وخسر 2.

وفي تلك المدة خسر لقبي دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي والدوري المغربي لصالح الجيش الملكي.

يذكر أن البلجيكي هو رابع مدرب تولى تدريب الفريق الموسم الجاري بعد حسين عموتة ومهدي نفطي والإسباني خوان كارلوس جاريدو.

نادي الوداد البيضاوي سفين فاندنبروك
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