مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات الأهلي والوداد بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا
الأربعاء، 12 يوليو 2023 - 12:06
كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن توقيع عقوبات على الأهلي والوداد بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.
الأهلي كان قد توج بلقب دوري أبطال إفريقا على حساب الوداد بعد الفوز بنتيجة إجمالية 3-2 ذهابا وإيابا.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تم إصدار عقوبات على الأهلي بالغرامة 10 آلف دولار بسبب تجاوزات الجماهير وإلقاء زجاجات المياه في الملعب أثناء خروج لاعبي الوداد والطاقم التحكيمي للممر المؤدي لغربة خلع الملابس في مباراة الذهاب".
وتابع "كما تم عقاب الوداد بغرامة 20 ألف دولار لإشعال الشماريخ مما أدى لتوقف الوقت في مباراة الإياب".
مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الأهلي على استاد القاهرة بهدفين مقابل هدف.
وتعادل الأهلي مع الوداد في مباراة الإياب بهدف لكل فريق ليتوج الأحمر باللقب للمرة الـ 11 في تاريخه.
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