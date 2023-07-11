"تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".. تعديل موعد مباراتين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 - 23:47

كتب : أحمد الخولي

هدف بيراميدز الأول في شباك طلائع الجيش- إبراهيم عادل - محمود وادي - رمضان صبحي

هدف بيراميدز الأول في شباك طلائع الجيش- إبراهيم عادل - محمود وادي - رمضان صبحي

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية تعديل موعد مباراتين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري "تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".

يأتي ذلك في ظل صراع الهبوط المشتعل بين أكثر من فريق قبل الجولة الأخيرة من الموسم.

وكشفت الرابطة عن إقامة مباراة بيراميدز ضد طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل الموافق 14 يوليو في الثامنة والنصف مساءً.

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وكان الموعد الرئيسي للمباراة يوم السبت المقبل.

وستقام مباراة إنبي ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو في السابعة مساء.

وكان محددا للمباراة أن تقام يوم الجمعة في الثامنة والنصف مساءً من قبل.

وبذلك سنشهد الجمعة المقبل تحديد هوية الفريقان الهابطان رفقة حرس الحدود.

وستقام في الثامنة والنصف مساءً 4 مباريات بعد التعديل هي:

أسوان × الداخلية

حرس الحدود × غزل المحلة

بيراميدز × طلائع الجيش

البنك الأهلي × فيوتشر

ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري:

13- البنك الأهلي: 36 نقطة

14- طلائع الجيش: 36 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- غزل المحلة: 33 نقطة

17- الداخلية: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

ورغم أنه عمليا أن يبدو أن الصراع على آخر بطاقتين بين أسوان وغزل المحلة والداخلية، إلا أنه من الممكن أن يمتد ليشمل أيضا طلائع الجيش والبنك الأهلي. (طالع كل السيناريوهات الممكنة من هنــــــــا)

بيراميدز طلائع الجيش صراع الهبوط الدوري المصري
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