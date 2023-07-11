مرتضى: إمام عاشور هديتي لـ الخطيب والأهلي.. ولن نشتري لاعب بـ5 ملايين دولار

الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 21:24

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه على أن مجلس إدارة ناديه يرفض عودة إمام عاشور للأبيض.

وقال مرتضى عبر قناته بموقع يوتيوب: "إمام عاشور جاء نادي الزمالك وبكى من أجل الموافقة على احترافه وكان يتبقى له 6 شهور ويرحل عن النادي مجانا".

وأضاف "أخبرناه أننا سندفع له ما يريده لكنه صمم على الرحيل وبعد انتقاله إلى الدنمارك لعب 5 مباريات فقط وفشل في الاحتراف وعاد بعد أن باعه الزمالك مقابل 3 ملايين دولار".

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وواصل "إمام عاشور قبل أن يرحل عن الزمالك لعب 6 مباريات خسرها الفريق جميعا، وبعد رحيله الفريق فاز في كل المباريات".

وأكمل "أغلقنا صفحة إمام عاشور لأنه يريد الحصول على راتب سنوي مليون دولار ولن نشتري لاعب مقابل 5 ملايين دولار".

وأتم تصريحاته "إمام عاشور هو هديتي لـ محمود الخطيب والأهلي كما فعلت مع كهربا".

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن تحرك الأهلي لضم إمام عاشور. (طالع التفاصيل)

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير، وتألق مع فريقه في المباريات الأولى قبل أن تبعده الإصابة عن الفريق لنهاية الموسم.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

ولعب إمام عاشور 5 مباريات في الدوري الدنماركي، وسجل هدفا وحيدا.

كما خاض مباراتين في الدوري الأوروبي، وسجل هدفا أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي.

الأهلي الزمالك مرتضى منصور إمام عاشور
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