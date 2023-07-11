مباشر الدوري المصري - سموحة (2) (1) إنبي.. بداية الشوط الثاني
الثلاثاء، 11 يوليه 2023 - 19:50
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة سموحة ضد إنبي في الدوري المصري لحساب الجولة 33.
ويلتقي الفريقان في الثامنة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري.
ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 42 نقطة من 32 مباراة.
فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة من 32 مباراة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــا.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 42: بنيامين بواتينج يتوغل ويمرر بينية إلى مصطفى ميسي الذي انفرد وسدد على يسار الحارس.
ق 17: جووول التعااادل.. عبد الرحمن عماد يمرر كرة بالصدر لقفة الذي يسجل في الزاوية الضيقة بتسديدة قوية.
ق 5: جووول أوووول.. صديق أوجولا يتلقى بينية من حسين فيصل وينفرد ويسجل بكل قوة في الشباك.
بداية اللقاء
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