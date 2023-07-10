انتهت مباريات صراع البقاء - الداخلية (0)-(1) الإسماعيلي.. الجيش (1)-(0) أسوان.. المحلة (0)-(0) البنك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لصراع البقاء في الدوري المصري الممتاز.

وتقام 3 مواجهات مباشرة بين الأطراف المتصارعة، بينما يلعب سابعهم سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز.

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الداخلية (0)-(1) الإسماعيلي

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ق 95 شجار داخلي بين لاعبي الإسماعيلي عصام صبحي ومحمد بيومي ينتهي بإنذار الأخير

ق 94 سمير فكري يسدد كرة خطيرة ولكن الحارس يتصدى

ق 90 كريم الديب بدلا من سيرجي أكا

ق 88 أحمد داهش سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها الحارس عبد المنعم بسهولة.

ق 79 سمير فكري حول الكرة برأسية من داخل منطقة الجزاء مرت مباشرة لخارج الملعب.

ق 72 أحمد داهش بدلا من عبد العزيز السيد

ق 69 محمود الشبراوي بدلا من عبد الرحمن مجدي

ق 67 فانوم ألفريد ووليد مصطفى بدلا من ألان تشامبادي وكريم يحيى

ق 58 تبديل الإسماعيلي الأول بنزول محمد بيومي بدلا من أحمد مدبولي

ق 48 محمد الشامي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

ق 46 محمد رمضان بدلا من علي الزاهدي في صفوف الداخلية

ق 45+2 سمير فكري أطلق تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها عصام صبحي قبل وصولها للمرمى.

ق 8 جووول أول من ياو أنور.. أحمد مدبولي ضغط بقوة على المدافع أحمد عبد الرسول داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة للاعب ياو أنور الذي سدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة لداخل الشباك.

ق 3 رشيد أحمد يسدد المحاولة الأولى من رأسية ولكن تمر بجوار القائم

بداية المباراة

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طلائع الجيش (1)-(0) أسوان

دقيقة بدقيقة من هنا

ق 84 أحمد بلية بدلا من محمد عطوة في آخر تبديلات أسوان

ق 83 تسديدة قوية من كريم حلاوة لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس أسوان خالد وليد من أسفل يمين مرماه.

ق 82 ركلة حرة لأسوان بالقرب من منطقة جزاء الجيش نفذها محمد المرسي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها حسام عرفات برأسية وصلت سهلة للحارس عمر رضوان.

ق 77 عمر سعودي بدلا من علي فتحي في أسوان

ق 76 كريم حلاوة بدلا من كريم طارق في صفوف الجيش

ق 74 ركلة حرة لأسوان في منتصف ملعب الجيش جهة اليسار نفذها علي محمد مرسي بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد عطوة برأسية ردت من منتصف العارضة.

ق 68 محمد سمير بدلا من أحمد سمير في صفوف الجيش

ق 62 حسام عرفات وأحمد سيد دجروج بدلا من عماد فتحي وميدو مصطفى

ق 54 إصابة فريد شوقي وخروجه.. ونزول إسلام محارب بدلا منه في صفوف الطلائع

ق 46 محمد مرسي بدلا من محمد ناجي في صفوف أسوان

ق 46 محمود وادي بدلا من بول جوليوس في صفوف الجيش

ق 30 جووول من أحمد متعب لطلائع الجيش..

ق 29 ركلة ركنية لأسوان من جهة اليمين نفذها أحمد خالد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى محمد حمدي زكي المتمركز يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ق 12 تسديدة قوية من ديلسون كاموني لاعب أسوان من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس عمر رضوان من أسفل يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين

ق 11 تسديدة ارضية زاحفة من كريم طارق لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس خالد وليد من يسار مرماه.

بداية المباراة

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غزل المحلة (0)-(0) البنك الأهلي

دقيقة بدقيقة من هنا

ق 86 عبد الرحمن عاطف وخالد الإخميمي بدلا من جابرييل أوروك وعاطف حكيم

ق 82 أحمد سعيد بدلا من حمدي علاء في صفوف البنك

ق 78 أسامة فيصل بدلا من كريم بامبو

ق 74 تسديدة قوية عن طريق محمد بازوكا لاعب غزل المحلة من خارج حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد أبو جبل بثبات.

ق 72 إسلام جابر بدلا من محمد بسيوني في صفوف البنك

ق 67 كريم مصطفى وعاطف حكيم ومحمد بازوكا بدلا من أحمد الشيخ وتشارلز إيكبنيونج ومحمد جابر

ق 15 تسديدة خطيرة عن طريق محمد جابر لاعب غزل المحلة من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

بداية المباراة

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ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري (محدث تبعا للنتائج):

10- سيراميكا كليوباترا: 37 نقطة

11- الإسماعيلي: 37 نقطة

12- البنك الأهلي: 36 نقطة

13- سموحة: 36 نقطة (لعب مباراة أقل - خارج الصراع)

14- طلائع الجيش: 36 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- غزل المحلة: 33 نقطة

17- الداخلية: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري (قبل انطلاق المباريات):

10- سموحة: 36 نقطة (لعب مباراة أقل - خارج الصراع)

11- البنك الأهلي: 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

13- الإسماعيلي: 34 نقطة

14- طلائع الجيش: 33 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- الداخلية: 32 نقطة

17- غزل المحلة: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

المباريات المتبقية لكل الأطراف:

11- البنك الأهلي: غزل المحلة - فيوتشر

12- سيراميكا كليوباترا: بيراميدز - إنبي

13- الإسماعيلي: الداخلية - الاتحاد السكندري

14- طلائع الجيش: أسوان - بيراميدز

15- أسوان: طلائع الجيش - الداخلية

16- الداخلية: الإسماعيلي - أسوان

17- غزل المحلة: البنك الأهلي - حرس الحدود

المواجهات المباشرة بين الفرق المتصارعة:

الجولة 33:

البنك الأهلي × غزل المحلة

الإسماعيلي × الداخلية

طلائع الجيش × أسوان

الجولة 34:

أسوان × الداخلية

موقف المواجهات المباشرة حتى الآن:

غزل المحلة

يتساوى مع الداخلية (فاز كل منهما 2-1)

يتساوى مع أسوان (فاز 1-0 وخسر 2-1)

يتساوى مع طلائع الجيش (فاز 3-2 وخسر 1-0).

يتفوق على الإسماعيلي (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)

يخسرها أمام سيراميكا (خسر 3-0 وتعادلا 0-0)

لم تُحسم بعد مع البنك الأهلي، وتعادلا ذهابا 2-2.

الداخلية

يتساوى مع غزل المحلة (فاز كل منهما 2-1)

لم تُحسم بعد مع أسوان (خسر ذهابا 2-1)

يتفوق على طلائع الجيش (فاز 1-0 وتعادلا 0-0)

لم تُحسم بعد مع الإسماعيلي (خسر ذهابا 3-1)

يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (تعادلا 3-3 وخسر 3-1)

أسوان

يتساوى مع غزل المحلة (خسر 1-0 وفاز 2-1)

لم تُحسم بعد مع الداخلية (فاز ذهابا 2-1)

لم تُحسم بعد مع طلائع الجيش (تعادلا 2-2)

يتساوى مع الإسماعيلي (تعادلا 0-0 و1-1)

يخسرها أمام سيراميكا كليوباترا (خسر 3-2 وتعادلا 1-1)

يخسرها أمام البنك الأهلي (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)

طلائع الجيش

يتساوى مع غزل المحلة (خسر 3-2 وفاز 1-0).

يخسرها أمام الداخلية (خسر 1-0 وتعادلا 0-0)

لم تُحسم بعد مع أسوان (تعادلا 2-2)

يتفوق على الإسماعيلي (تعادلا 1-1 وفاز 1-0)

يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (فاز 1-0 وخسر 2-0)

الإسماعيلي

يخسرها أمام المحلة (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)

لم تُحسم بعد مع الداخلية (فاز ذهابا 3-1)

يتساوى مع أسوان (تعادلا 0-0 و1-1)

يخسرها أمام طلائع الجيش (تعادلا 1-1 وخسر 1-0)

يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 1-1 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (تعادلا 0-0 وخسر 2-0)

سيراميكا كليوباترا

يتفوق على غزل المحلة (فاز 3-0 وتعادلا 0-0)

يتساوى مع الداخلية (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يتفوق على أسوان (فاز 3-2 وتعادلا 1-1)

يتساوى مع طلائع الجيش (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يتساوى مع الإسماعيلي (تعادلا 1-1 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (خسر 3-1 وفاز 2-1)

البنك الأهلي

لم تُحسم بعد مع غزل المحلة (تعادلا ذهابا 2-2)

يتفوق على الداخلية (تعادلا 3-3 وفاز 3-1)

يتفوق على أسوان (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)

يتفوق على طلائع الجيش (خسر 1-0 وفاز 2-0)

يتفوق على الإسماعيلي (تعادلا 0-0 وفاز 2-0)

يتفوق على سيراميكا (فاز 3-1 وخسر 2-1)