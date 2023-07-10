استراحة صراع البقاء - الداخلية (0)-(1) الإسماعيلي.. الجيش (1)-(0) أسوان.. المحلة (0)-(0) البنك

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لصراع البقاء في الدوري المصري الممتاز.

وتقام 3 مواجهات مباشرة بين الأطراف المتصارعة، بينما يلعب سابعهم سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز.

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الداخلية (0)-(1) الإسماعيلي

دقيقة بدقيقة من هنا

ق 8 جووول أول من ياو أنور.. أحمد مدبولي ضغط بقوة على المدافع أحمد عبد الرسول داخل منطقة الجزاء لتصل الكرة للاعب ياو أنور الذي سدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة لداخل الشباك.

ق 3 رشيد أحمد يسدد المحاولة الأولى من رأسية ولكن تمر بجوار القائم

بداية المباراة

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طلائع الجيش (1)-(0) أسوان

دقيقة بدقيقة من هنا

ق 30 جووول من أحمد متعب لطلائع الجيش..

ق 29 ركلة ركنية لأسوان من جهة اليمين نفذها أحمد خالد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى محمد حمدي زكي المتمركز يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ق 12 تسديدة قوية من ديلسون كاموني لاعب أسوان من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس عمر رضوان من أسفل يسار مرماه إلى ركنية من جهة اليمين

ق 11 تسديدة ارضية زاحفة من كريم طارق لاعب الجيش من خارج منطقة الجزاء أمسك بها الحارس خالد وليد من يسار مرماه.

بداية المباراة

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غزل المحلة (0)-(0) البنك الأهلي

دقيقة بدقيقة من هنا

ق 15 تسديدة خطيرة عن طريق محمد جابر لاعب غزل المحلة من داخل منطقة الجزاء مرت بشكل قريب أعلى العارضة العلوية للمرمى.

بداية المباراة

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ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري (محدث تبعا للنتائج):

10- الإسماعيلي: 37 نقطة

11- البنك الأهلي: 36 نقطة

12- سموحة: 36 نقطة (لعب مباراة أقل - خارج الصراع)

13- طلائع الجيش: 36 نقطة

14- سيراميكا كليوباترا: 35 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- غزل المحلة: 33 نقطة

17- الداخلية: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

ترتيب صراع البقاء في الدوري المصري (قبل انطلاق المباريات):

10- سموحة: 36 نقطة (لعب مباراة أقل - خارج الصراع)

11- البنك الأهلي: 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا: 34 نقطة

13- الإسماعيلي: 34 نقطة

14- طلائع الجيش: 33 نقطة

15- أسوان: 33 نقطة

16- الداخلية: 32 نقطة

17- غزل المحلة: 32 نقطة

18- حرس الحدود: 21 نقطة (هبط رسميا)

المباريات المتبقية لكل الأطراف:

11- البنك الأهلي: غزل المحلة - فيوتشر

12- سيراميكا كليوباترا: بيراميدز - إنبي

13- الإسماعيلي: الداخلية - الاتحاد السكندري

14- طلائع الجيش: أسوان - بيراميدز

15- أسوان: طلائع الجيش - الداخلية

16- الداخلية: الإسماعيلي - أسوان

17- غزل المحلة: البنك الأهلي - حرس الحدود

المواجهات المباشرة بين الفرق المتصارعة:

الجولة 33:

البنك الأهلي × غزل المحلة

الإسماعيلي × الداخلية

طلائع الجيش × أسوان

الجولة 34:

أسوان × الداخلية

موقف المواجهات المباشرة حتى الآن:

غزل المحلة

يتساوى مع الداخلية (فاز كل منهما 2-1)

يتساوى مع أسوان (فاز 1-0 وخسر 2-1)

يتساوى مع طلائع الجيش (فاز 3-2 وخسر 1-0).

يتفوق على الإسماعيلي (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)

يخسرها أمام سيراميكا (خسر 3-0 وتعادلا 0-0)

لم تُحسم بعد مع البنك الأهلي، وتعادلا ذهابا 2-2.

الداخلية

يتساوى مع غزل المحلة (فاز كل منهما 2-1)

لم تُحسم بعد مع أسوان (خسر ذهابا 2-1)

يتفوق على طلائع الجيش (فاز 1-0 وتعادلا 0-0)

لم تُحسم بعد مع الإسماعيلي (خسر ذهابا 3-1)

يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (تعادلا 3-3 وخسر 3-1)

أسوان

يتساوى مع غزل المحلة (خسر 1-0 وفاز 2-1)

لم تُحسم بعد مع الداخلية (فاز ذهابا 2-1)

لم تُحسم بعد مع طلائع الجيش (تعادلا 2-2)

يتساوى مع الإسماعيلي (تعادلا 0-0 و1-1)

يخسرها أمام سيراميكا كليوباترا (خسر 3-2 وتعادلا 1-1)

يخسرها أمام البنك الأهلي (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)

طلائع الجيش

يتساوى مع غزل المحلة (خسر 3-2 وفاز 1-0).

يخسرها أمام الداخلية (خسر 1-0 وتعادلا 0-0)

لم تُحسم بعد مع أسوان (تعادلا 2-2)

يتفوق على الإسماعيلي (تعادلا 1-1 وفاز 1-0)

يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (فاز 1-0 وخسر 2-0)

الإسماعيلي

يخسرها أمام المحلة (خسر 2-1 وتعادلا 1-1)

لم تُحسم بعد مع الداخلية (فاز ذهابا 3-1)

يتساوى مع أسوان (تعادلا 0-0 و1-1)

يخسرها أمام طلائع الجيش (تعادلا 1-1 وخسر 1-0)

يتساوى مع سيراميكا (تعادلا 1-1 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (تعادلا 0-0 وخسر 2-0)

سيراميكا كليوباترا

يتفوق على غزل المحلة (فاز 3-0 وتعادلا 0-0)

يتساوى مع الداخلية (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يتفوق على أسوان (فاز 3-2 وتعادلا 1-1)

يتساوى مع طلائع الجيش (تعادلا 0-0 في المباراتين)

يتساوى مع الإسماعيلي (تعادلا 1-1 في المباراتين)

يخسرها أمام البنك الأهلي (خسر 3-1 وفاز 2-1)

البنك الأهلي

لم تُحسم بعد مع غزل المحلة (تعادلا ذهابا 2-2)

يتفوق على الداخلية (تعادلا 3-3 وفاز 3-1)

يتفوق على أسوان (فاز 2-1 وتعادلا 1-1)

يتفوق على طلائع الجيش (خسر 1-0 وفاز 2-0)

يتفوق على الإسماعيلي (تعادلا 0-0 وفاز 2-0)

يتفوق على سيراميكا (فاز 3-1 وخسر 2-1)