انتهت الدوري المصري - سيراميكا (2)-(1) بيراميدز

خبر في الجول - خطاب لـ اتحاد الكرة بإيقاف الزمالك عن القيد.. مبلغ الغرامة وموقف الرفع

مصدر من الزمالك لـ في الجول: فيفا أبلغنا منذ فترة بإيقاف القيد.. وهذا موقفنا