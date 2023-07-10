انتهت الدوري المصري - سيراميكا (2)-(1) بيراميدز

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف يحتفل بهدفه مع بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في الجولة 33 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 49: جوووول صلاح محسن والتعادل

ق 40: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على ميدو جابر

ق 38: جوووول صامويل والتعادل صامويل أمادي

ق 34: جوووول كريم حافظ والأول

انطلاق المباراة

بيراميدز سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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