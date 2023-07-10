استراحة الدوري المصري - سيراميكا (1)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط بالتعادل
الإثنين، 10 يوليه 2023 - 20:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في الجولة 33 من الدوري المصري.
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ق 49: جوووول صلاح محسن والتعادل
ق 40: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد على ميدو جابر
ق 38: جوووول صامويل والتعادل صامويل أمادي
ق 34: جوووول كريم حافظ والأول
انطلاق المباراة
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