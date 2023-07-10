تشكيل بيراميدز – مصطفى فتحي أساسي أمام سيراميكا
الاثنين، 10 يوليو 2023 - 19:15
كتب : FilGoal
يقود مصطفى فتحي هجوم بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.
مصطفى فتحي
النادي : بيراميدز
ويلعب بيراميدز ضد سيراميكا في الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.
وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:
المرمى: أحمد الشناوي
الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – علي جبر – محمد حمدي
الوسط: أحمد توفيق – محمد صادق – وليد الكرتي – كريم حافظ
الهجوم: مصطفى فتحي – فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
يوسف نادر - هشام محمد - محمد سامي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - إبراهيم شتا - محمود جمال - محمود العربي أوكا - أوجو صامويل
بينما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:
المرمى: محمد بسام
الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان – رجب نبيل – محمد شكري
الوسط: جاستيس أرثر – محمد توني – محمد عادل
الهجوم: ميدو جابر – صامويل أمادي – صلاح محسن
ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.