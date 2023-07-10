تشكيل بيراميدز – مصطفى فتحي أساسي أمام سيراميكا

الاثنين، 10 يوليو 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي

مصطفى فتحي

يقود مصطفى فتحي هجوم بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

مصطفى فتحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

ويلعب بيراميدز ضد سيراميكا في الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

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المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – علي جبر – محمد حمدي

الوسط: أحمد توفيق – محمد صادق – وليد الكرتي – كريم حافظ

الهجوم: مصطفى فتحي – فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - هشام محمد - محمد سامي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - إبراهيم شتا - محمود جمال - محمود العربي أوكا - أوجو صامويل

بينما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان – رجب نبيل – محمد شكري

الوسط: جاستيس أرثر – محمد توني – محمد عادل

الهجوم: ميدو جابر – صامويل أمادي – صلاح محسن

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 67 نقطة، ويأتي سيراميكا في المركز الـ12 برصيد 34 نقطة.

مصطفى فتحي بيراميدز سيراميكا
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