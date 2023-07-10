سكاي: زيارة بوجبا إلى السعودية لا تتعلق بكرة القدم

الإثنين، 10 يوليه 2023 - 12:19

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

أوضحت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس لن ينتقل إلى الدوري السعودي هذا الصيف.

وزار النجم الفرنسي السعودية خلال الأيام القليلة الماضية، وانتشرت تقارير حول زيارته لمقر نادي اتحاد جدة السعودي.

في الوقت الذي ذكر فيه جيانلوكا دي مارزيو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات أن اتحاد جدة قدم عرضا ضخما لبوجبا من أجل ضمه.

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العرض يتمثل في تقاضي 100 مليون يورو خلال 3 مواسم، ولم الشمل مع مواطنيه كريم بنزيمة ونجولو كانتي.

لكن شبكة سكاي أن بوجبا سافر إلى المملكة العربية السعودية لأسباب شخصية فقط، لا تتعلق بكرة القدم.

وأوضحت الشبكة الشهيرة أن الفرنسي عاد إلى تورينو صباح الاثنين على متن رحلة خاصة من جدة تمهيدا للانضمام لاستعدادات يوفنتوس للموسم الجديد.

ورفض بول بوجبا العروض السعودية المقدمة إليه لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية حسبما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلور سبورت" الإيطالية قبل يومين.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رفض بوجبا يأتي لرغبته في إثبات نفسه في يوفنتوس.

إذ أن اللاعب صاحب الـ30 عاما خاض 161 دقيقة فقط على مدار 10 مباريات منذ عودته إلى يوفنتوس من مانشستر يونايتد الصيفة الماضي بسبب الإصابات.

وأوضح التقرير أن بوجبا اتفق مع وكيلته رافائيلا بيمنيتا على الاستمرار في يوفنتوس ورفض العروض.

لكن ذكرت الصحيفة الإيطالية أنه حال رحيل بوجبا فإن يوفنتوس سيتوجه لضم سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو.

وخلال الصيف الجاري ضمت الأندية السعودية كل من كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفيليبي جوتا للاتحاد، روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي للهلال، وإدوارد ميندي وروبرتو فيرمنيو للأهلي، ومارسيلو بروزوفيتش للنصر.

يوفنتوس بول بوجبا السعودية
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