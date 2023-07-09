انتهت في الدوري المصري - فاركو (0)-(3) المصري

الأحد، 09 يوليه 2023 - 20:29

كتب : FilGoal

فاركو - المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو أمام المصري ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

تابع المباراة من هنا

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ق 88 الهدف يحتسب.. جووول من فرانك إيتوجا بعد بينية رائعة من الجلاسي

ق 74 جووول الثاني.. ركلة حرة أرسله إلياس الجلاسي ليسجلها جابر كامل بالخطأ

ق 48 عبد الله بكري يغادر الملعب مطرودا بعد تدخل ضد جريندو

ق 4 جريندو يسجل الهدف الأول من ركلة الجزاء

ق 1 ركلة جزاء للمصري

بداية المباراة

المصري فاركو الدوري المصري
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