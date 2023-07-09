انتهت في الدوري المصري - فاركو (0)-(3) المصري

البنك الأهلي يكشف لـ في الجول موقف التعاقد مع أيمن أشرف وعبد الله جمعة

الكشف عن التصميم الجديد لدرع الدوري المصري

تغيير اسم الدوري المصري إلى "دوري النيل"

قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي أمام سيراميكا.. وظهور ثلاثي الشباب

مصدر من الأهلي لـ في الجول: لا تعليق لدينا حول هوية حكام القمة.. نركز فقط على المباراة

خبر في الجول - فاركو يحسم صفقة صلاح باشا

إمام عاشور ضمن المناقشات.. في الجول يكشف تفاصيل اجتماع كولر والخطيب بشأن صفقات الأهلي

بسبب ترك المعسكر ليلا والعودة صباحا.. استبعاد وتغريم ثنائي الإسماعيلي