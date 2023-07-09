استراحة الدوري المصري - فاركو (0)-(1) المصري.. نهاية الشوط الأول
الأحد، 09 يوليه 2023 - 20:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فاركو أمام المصري ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.
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ق 4 جريندو يسجل الهدف الأول من ركلة الجزاء
ق 1 ركلة جزاء للمصري
بداية المباراة
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