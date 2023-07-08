مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(2) الاهلي.. تسديدة خطيرة من الغندور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري التي تقام في استاد برج العرب.

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ق 42: تسديدة رائعة من خالد الغندور تمر جوار قائم الشناوي

ق 36: رأسية خطيرة من محمد محمود بعد عرضية من ناحية اليسار

ق 30: فرصة خطيرة من صبري رحيل

ق 20: إسلام عبد النعيم يهدر فرصة أمام الشناوي

ق 13: جوووووووول الثاني كهربا

ق 10: جووووول معلول والأول من ركلة جزاء

ق 8: ركلة جزاء للشحات بعد عرقلة من مصطفى إبراهيم

انطلاق المباراة