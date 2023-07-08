مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(2) الاهلي.. تسديدة خطيرة من الغندور
السبت، 08 يوليه 2023 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري التي تقام في استاد برج العرب.
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ق 42: تسديدة رائعة من خالد الغندور تمر جوار قائم الشناوي
ق 36: رأسية خطيرة من محمد محمود بعد عرضية من ناحية اليسار
ق 30: فرصة خطيرة من صبري رحيل
ق 20: إسلام عبد النعيم يهدر فرصة أمام الشناوي
ق 13: جوووووووول الثاني كهربا
ق 10: جووووول معلول والأول من ركلة جزاء
ق 8: ركلة جزاء للشحات بعد عرقلة من مصطفى إبراهيم
انطلاق المباراة
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