مباشر الدوري المصري - الاتحاد (0)-(2) الاهلي.. انفراد ضائع من كهربا بمجهود فردي

السبت، 08 يوليه 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - محمد هاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري التي تقام في استاد برج العرب.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 63: كهربا يهدر من انفراد صريع

ق 60: فرصة خطيرة ضائعة من كهربا بعد انفراد

نزول مروان عطية وخالد عبد الفتاح بدلا من معلول وديانج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 42: تسديدة رائعة من خالد الغندور تمر جوار قائم الشناوي

ق 36: رأسية خطيرة من محمد محمود بعد عرضية من ناحية اليسار

ق 30: فرصة خطيرة من صبري رحيل

ق 20: إسلام عبد النعيم يهدر فرصة أمام الشناوي

ق 13: جوووووووول الثاني كهربا

ق 10: جووووول معلول والأول من ركلة جزاء

ق 8: ركلة جزاء للشحات بعد عرقلة من مصطفى إبراهيم

انطلاق المباراة

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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