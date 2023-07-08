مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري ضد الاهلي
السبت، 08 يوليه 2023 - 18:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري التي تقام في استاد برج العرب.
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انطلاق المباراة
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