مباشر الدوري المصري - الاتحاد السكندري ضد الاهلي

السبت، 08 يوليه 2023 - 18:27

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري - بيرسي تاو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري التي تقام في استاد برج العرب.

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انطلاق المباراة

الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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