انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(2) الاهلي.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الأهلي المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري التي تقام في استاد برج العرب.

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نهاية المباراة بفوز الأحمر

ق 87: طرد خالد الغندور

ق 84: نزول رامي ربيعة بدلا من هاني

ق 82: هدف ثالث غير محتسب

ق 77: فرصة خطيرة ضائعة من طاهر

ق 73: نزول أفشة وطاهر بدلا من حسين الشحات وفخري

ق 63: كهربا يهدر من انفراد صريع

ق 60: فرصة خطيرة ضائعة من كهربا بعد انفراد

نزول مروان عطية وخالد عبد الفتاح بدلا من معلول وديانج

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد

ق 42: تسديدة رائعة من خالد الغندور تمر جوار قائم الشناوي

ق 36: رأسية خطيرة من محمد محمود بعد عرضية من ناحية اليسار

ق 30: فرصة خطيرة من صبري رحيل

ق 20: إسلام عبد النعيم يهدر فرصة أمام الشناوي

ق 13: جوووووووول الثاني كهربا

ق 10: جووووول معلول والأول من ركلة جزاء

ق 8: ركلة جزاء للشحات بعد عرقلة من مصطفى إبراهيم

انطلاق المباراة