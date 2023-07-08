أمير سعيود يخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي

السبت، 08 يوليه 2023 - 16:35

كتب : FilGoal

أمير سعيود

سيخوض الجزائري أمير سعيود تجربة جديدة في الدوري السعودي من بوابة نادي الرائد.

ولعب سعيود خلال الموسمين الماضيين بقميص نادي الطائي.

وأعلن نادي الرائد اليوم السبت تعاقده رسميا مع سعيود في صفقة انتقال حر.

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لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق انتقل لصفوف الرائد عقب نهاية عقده مع الطائي.

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في المقابل أصدر نادي الطائي بيانا بشأن رحيل سعيود رغم تمسك الفريق ببقائه.

وقال الطائي في بيانه: " بدأت إدارة النادي المفاوضات مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، وطلبت منه التجديد بعرض مالي أعلى، وكان رد اللاعب أنه سيرد على العرض في وقت لاحق. أعادت إدارة النادي التفاوض مع اللاعب برفع العرض المالي للاعب، ولكنه لم يعط ردا على العرض، بحجة أن يريد مزيدا من الوقت للتفكير. تم مراجعة اللاعب أكثر من مرة بعد ذلك، وكان يقدم ردودا لا تحمل قبولا أو رفضا للعروض".

"قام مفاوض الطائي برفع العرض مرات عديدة إلى أن بلغت الزيادة %50% من قيمة عقده السابق، وكان رد اللاعب على العرض مثل ردوده السابقة".

"بعد مباراة الباطن، قدم مفاوض الطائي عرضا للاعب بزيادة 60 عن راتبه، وقال اللاعب سأفكر بالأمر، فطلب المفاوض من الكابتن سعيود كتابة المبلغ الذي يراه مناسبا للنظر فيه، إلا أنه رفض كتابة المبلغ الذي يرغبه، وقال سأفكر بالأمر وأقوم بالرد عليكم، ولكنه لم يرد على مفاوض النادي بعد ذلك. ما يثار الآن من أن اللاعب سعيود قد عاد إلى النادي ويرغب تجديد عقده مع النادي، فهو كلام لا صحة له أبدا".

واختتم الطائي في بيانه "أخيرا إن إدارة نادي الطائي تقدر كافة لاعبيها السابقين والحاليين، وتتمنى لهم التوفيق في أي مكان يرونه مناسبا لهم وتتمنى للاعبها النجم أمير سعيود كل التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

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سعيود خاض 48 مباراة بقميص الطائي وسجل 15 هدفا وصنع 9 آخرين بجميع المسابقات.

وسبق لسعيود اللعب بقمصان أندية الأهلي والإسماعيلي والصفاقسي التوسني وشباب بلوزداد الجزائري.

وعلى المستوى الدولي قاد سعيود منتخب الجزائر للتويج بلقب النسخة الأخيرة من كأس العرب.

الأهلي الرائد أمير سعيود
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