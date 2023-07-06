مباشر كأس مصر - المصري (1)-(2) حرس الحدود.. طرد إبراهيم القاضي
الخميس، 06 يوليه 2023 - 20:12
كتب : FilGoal
تقام مباراة ثمن نهائي كأس مصر بين المصري وحرس الحدود على ملعب برج العرب.
وينتظر المتأهل الفائز من مواجهة الأهلي ضد الداخلية في آخر مباريات دور ثمن النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق70 طرد إبراهيم القاضي لاعب حرس الحدود
ق59 جووووول إيمانويل ديفيد يتقدم للحدود مجددا
ق46 جووووول عبده يحيى يتعادل في الثواني الأولى
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36 جوووووول فالنتين أودو يتقدم لحرس الحدود
انطلاق المباراة
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