انتهت في كأس مصر - المصري (3)-(2) حرس الحدود.. البورسعيدي إلى ربع النهائي
الخميس، 06 يوليه 2023 - 20:12
كتب : FilGoal
تقام مباراة ثمن نهائي كأس مصر بين المصري وحرس الحدود على ملعب برج العرب.
وينتظر المتأهل الفائز من مواجهة الأهلي ضد الداخلية في آخر مباريات دور ثمن النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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النهاية.. المصري إلى ربع النهائي
ق114 جوووووووول قاتل من فرانك إيتوجا لصالح المصري
الشوط الإضافي الثاني
الشوط الإضافي الأول
نهاية الوقت الأصلي
ق90 جوووول إلياس الجلاسي يسجل التعادل والاقتراب من شوطين إضافيين
ق89 ركلة جزاء بعد عرقلة إيتوجا
ق70 طرد إبراهيم القاضي لاعب حرس الحدود
ق59 جووووول إيمانويل ديفيد يتقدم للحدود مجددا
ق46 جووووول عبده يحيى يتعادل في الثواني الأولى
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق36 جوووووول فالنتين أودو يتقدم لحرس الحدود
انطلاق المباراة
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