نهاية رحلة القائد.. أزبيليكويتا إلى أتلتيكو مدريد

الخميس، 06 يوليه 2023 - 17:59

كتب : FilGoal

سيزار أزبيليكويتا - تشيلسي

انتقل الإسباني سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي السابق إلى أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال حر.

وأعلن أتلتيكو مدريد عن تعاقده مع الظهير الإسباني لمدة عام واحد.

وكان إنتر يستهدف خدمات أزبيليكويتا، إلا أن عائلته حولت قراره صوب العودة إلى إسبانيا، رغم الاتفاق الشفهي الذي أتمه مع النيراتزوري.

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وانضم الإسباني إلى صفوف البلوز قادما من مارسيليا الفرنسي في صيف 2012 مقابل 8.8 مليون يورو.

كان ذلك بعد عامين من مغادرته الأولى لإسبانيا، حيث نشأ في نادي أوساسونا ولعب لفريقه الأول منذ 2007، حتى رحل إلى مارسيليا في 2010.

وبذلك يسدل الستار على 11 عاما قضاها أزبيليكويتا في لندن، وفاز خلالها بالدوري الإنجليزي مرتين في 2015 و2017.

كما رفع سيزار كأس دوري أبطال أوروبا بيديه في 2021، بعد الفوز على مانشستر سيتي في النهائي.

ويرحل أزبيليكويتا -33 عاما- بعد 508 مباراة لعبها بالقميص الأزرق، حيث سجل 17 هدفا وصنع 56.

سيزار أزبيليكويتا الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد تشيلسي
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