سان جيرمان يضم مدافع إنتر مجانا

الخميس، 06 يوليه 2023 - 12:59

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار

أعلن نادي باريس سان جيرمان يوم الخميس ضم السلوفاكي ميلان شكرينيار لاعب إنتر في صفقة انتقال حر.

وانتهى عقد شكرينيار مع إنتر بنهاية الموسم في صيف 2023 وفشل النادي في إقناعه بتمديد التعاقد.

ووقع شكرينيار على عقد يربطه بسان جيرمان إلى صيف 2028.

أخبار متعلقة:
ليكيب: منافس مصطفى محمد في هجوم نانت يقترب من الدوري القطري مهاجم سويسرا ينضم إلى الوصل الإماراتي لاعب وسط تونس يزامل مرموش في فرانكفورت وكيل حمدي فتحي يكشف تفاصيل انتقاله لـ الوكرة القطري

وبحسب التقارير الإيطالية فقد رفض مسؤولو إنتر في كسر سقف الرواتب في الفريق إذ يصل الأعلى إلى 7 ملايين يورو.

ويأتي الإعلان عن ضم شكرينيار بعد يوم واحد من تعيين الإسباني لويس إنريكي كمدير فني للفريق خلفا لكريستوف جالتييه.

ولعب شكرينيارمع إنتر منذ عام 2017، حينما انضم للفريق قادما من سامبدوريا، ومثّل الأرزق والأسود في 246 مباراة في مختلف المسابقات.

وحظى المدافغ السلوفاكي باهتمام من كبار الأندية على رأسهم ريال مدريد الذي أبدى إعجابه باللاعب الفترة الماضية بالإضافة إلى باريس إلا أن إنتر رفض التفريط في اللاعب حتى انتقل للفريق الباريسي مجانا.

وشارك شكرينيار مع إنتر الموسم الماضي في 31 مباراة بمختلف المسابقات.

في 6 مواسم مع إنتر توج السلوفاكي بلقب الدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرتين.

ميلان شكرينيار
نرشح لكم
رومانو: أرسنال جدد عقد ساليبا حتى 2027 قنوات الكاس: أم صلال يفاضل بين أفشة ومهاجم نيجيريا لضم أحدهما هذا الصيف وكيل حسام عبد المجيد يكشف حقيقة العروض الأوروبية لضمه ليكيب: منافس مصطفى محمد في هجوم نانت يقترب من الدوري القطري مهاجم سويسرا ينضم إلى الوصل الإماراتي وكيل حمدي فتحي يكشف تفاصيل انتقاله لـ الوكرة القطري لاعب وسط تونس يزامل مرموش في فرانكفورت خبر في الجول - الأهلي وفيوتشر يحددان موعد استكمال المفاوضات بشأن بوبو
أخر الأخبار
رومانو: أرسنال جدد عقد ساليبا حتى 2027 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قنوات الكاس: أم صلال يفاضل بين أفشة ومهاجم نيجيريا لضم أحدهما هذا الصيف 22 دقيقة | ميركاتو
سان جيرمان يضم مدافع إنتر مجانا 41 دقيقة | ميركاتو
وكيل حسام عبد المجيد يكشف حقيقة العروض الأوروبية لضمه 46 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك – عودة عمرو السيسي وتأهيل نبيل عماد تحضيرا لمواجهة فيوتشر ساعة | الدوري المصري
ليكيب: منافس مصطفى محمد في هجوم نانت يقترب من الدوري القطري ساعة | الكرة الأوروبية
مهاجم سويسرا ينضم إلى الوصل الإماراتي ساعة | ميركاتو
وكيل حمدي فتحي يكشف تفاصيل انتقاله لـ الوكرة القطري ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 3 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري