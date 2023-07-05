استراحة الدوري المصري - الأهلي (0)-(0) الإسماعيلي.. شوط أول سلبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي المؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري، والتي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

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ق 45: عرضية من عبد القادر أكا يبعدها وترتد نحو المرمى إلى ركنية

ق 40: العارضة تمنع عبد القادر من التسجيل

ق 35: عرضية من أفشة وتسديدة من عبد عبد القادر أعلى العارضة

ق 14: فرصة خطيرة من شريف

انطلاق المباراة