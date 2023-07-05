انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي.. فوز الأحمر

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 20:14

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي المؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري، والتي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 83: خروج خالد عبد الفتاح للإصابة

ق 80: إصابة الشناوي

ق 75: نزول الشحات وفخري بدلا من أفشة وبيرسي تاو

ق 73: العارضة تمنع الثاني من محمد شريف

ق 68: نزول محمد الضاوي بدلا من عبد القادر

ق 62: تسديدة من مروان عطية يتصدى لها عبد المنعم على مرتين

ق 58: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد

ق 55: جووووول التعادل محمد حسن

ق 50: جوووووووووول بيرسي تاو والأول

ق 45: عرضية من عبد القادر أكا يبعدها وترتد نحو المرمى إلى ركنية

ق 40: العارضة تمنع عبد القادر من التسجيل

ق 35: عرضية من أفشة وتسديدة من عبد عبد القادر أعلى العارضة

ق 14: فرصة خطيرة من شريف

انطلاق المباراة

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر كولر: الأهلي سيلعب جيدا بدون حمدي.. وسأكون سعيدا أكثر عندما نسجل كل الفرص 14 مساهمة.. تاو يعادل أرقامه مع الأهلي للموسم الثاني تواليا الحسم يقترب.. موعد تتويج الأهلي بلقب الدوري الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد.. والقناة الناقلة خطوة جديدة نحو لقب الدوري.. الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف تاو رئيس الوكرة يكشف مدة تعاقد حمدي فتحي.. وعرض من الخطيب في مباراته رقم 20.. عبد الفتاح يسجل مساهمته الأولى مع الأهلي "لنا عودة" حمدي فتحي يوجه رسالة إلى النادي الأهلي وجماهيره
أخر الأخبار
ذا أثليتك: إنتر ميامي واثق من ضم جوردي ألبا 7 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر كولر: الأهلي سيلعب جيدا بدون حمدي.. وسأكون سعيدا أكثر عندما نسجل كل الفرص 23 دقيقة | الدوري المصري
14 مساهمة.. تاو يعادل أرقامه مع الأهلي للموسم الثاني تواليا 41 دقيقة | الدوري المصري
الحسم يقترب.. موعد تتويج الأهلي بلقب الدوري 54 دقيقة | الدوري المصري
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد.. والقناة الناقلة ساعة | الدوري المصري
خطوة جديدة نحو لقب الدوري.. الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف تاو ساعة | الكرة المصرية
رئيس الوكرة يكشف مدة تعاقد حمدي فتحي.. وعرض من الخطيب ساعة | الدوري المصري
وكيل ديميرال يعلن اقتراب رحيله عن أتالانتا.. وإنتر وجهة محتملة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى إخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك 3 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري