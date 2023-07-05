انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي.. فوز الأحمر
الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 20:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي المؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري، والتي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي
ق 83: خروج خالد عبد الفتاح للإصابة
ق 80: إصابة الشناوي
ق 75: نزول الشحات وفخري بدلا من أفشة وبيرسي تاو
ق 73: العارضة تمنع الثاني من محمد شريف
ق 68: نزول محمد الضاوي بدلا من عبد القادر
ق 62: تسديدة من مروان عطية يتصدى لها عبد المنعم على مرتين
ق 58: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد
ق 55: جووووول التعادل محمد حسن
ق 50: جوووووووووول بيرسي تاو والأول
ق 45: عرضية من عبد القادر أكا يبعدها وترتد نحو المرمى إلى ركنية
ق 40: العارضة تمنع عبد القادر من التسجيل
ق 35: عرضية من أفشة وتسديدة من عبد عبد القادر أعلى العارضة
ق 14: فرصة خطيرة من شريف
انطلاق المباراة