انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) الإسماعيلي.. فوز الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي المؤجلة من الجولة 18 للدوري المصري، والتي تقام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي

ق 83: خروج خالد عبد الفتاح للإصابة

ق 80: إصابة الشناوي

ق 75: نزول الشحات وفخري بدلا من أفشة وبيرسي تاو

ق 73: العارضة تمنع الثاني من محمد شريف

ق 68: نزول محمد الضاوي بدلا من عبد القادر

ق 62: تسديدة من مروان عطية يتصدى لها عبد المنعم على مرتين

ق 58: إلغاء الهدف بسبب لمسة يد

ق 55: جووووول التعادل محمد حسن

ق 50: جوووووووووول بيرسي تاو والأول

ق 45: عرضية من عبد القادر أكا يبعدها وترتد نحو المرمى إلى ركنية

ق 40: العارضة تمنع عبد القادر من التسجيل

ق 35: عرضية من أفشة وتسديدة من عبد عبد القادر أعلى العارضة

ق 14: فرصة خطيرة من شريف

انطلاق المباراة