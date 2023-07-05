الخليفي: مستقبل مبابي؟ مستحيل لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم بدون مقابل

أوضح ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي موقفه من استمرار كيليان مبابي مع الفريق.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وأعلن مبابي في وقت سابق رفضه تفعيل بند تجديد تعاقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان.

وقال الخليفي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم لويس إنريكي المدير الفني الجديد: "مبابي؟ موقفي واضح جدا، لا أريد تكرار الأمر كل مرة، إذا أراد الاستمرار نريد نحن أيضا ذلك. لكن إذا جدد تعاقده".

وأضافا "لا نريد خسارة أفضل لاعب في العالم بدون مقابل، هذا مستحيل".

وأتم مشددا "نحن نادٍ فرنسي، قال إنه لا يريد الرحيل بدون مقابل، إذا غيّر رأيه اليوم لن يكون هذا خطأي، لا نريد فقدانه بدون مقابل، هو أفضل لاعب في العالم، هذا الأمر واضح للغاية".

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024 وهو ما يعني إمكانية التفاوض والانتقال لأي فريق دون مقابل.

وسبق أن كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في وقت سابق "أن موقف ناصر الخليفي لم يتغير، وإما أن يمدد مبابي تعاقده مع باريس أو يغادر هذا الصيف".

وأن نادي باريس يتمنى أن يتخذ مبابي قراره في أقرب وقت ممكن ليبدأ النادي التحرك في هذا الملف".

من جهة أخرى قال يفين لو مي وكيل لاعبين أن عبر شبكة RMC الفرنسية: "ريال مدريد لا يمتلك المال حاليا من أجل ضم مبابي، لا أحد تقدم بعروض اليوم".

وأضاف "ريال مدريد ليس قادرا على دفع 40 مليون يورو صافية سنويا بالإضافة لمكافآت التي ستصل لـ 30 مليون يورو".

وشدد "راتب مبابي سيكون بين 70 و75 مليون يورو صافية، بنزيمة كان يتقاضى 13 مليون يورو، عليكم إدراك ذلك".

وأتم "لا يعرفون كيفية إدراج راتب اللاعب في الوقت الحالي، عندما كان حرا عرضوا عليه 20 مليون يورو وكان ذلك على بعد سنوات ضوئية مما يحصل عليه هنا".

ويحق لمبابي التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

النجم الفرنسي صاحب الـ 24 عاما كان قريبا من التعاقد مع ريال مدريد قبل أن يمدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في بداية الموسم المنقضي.

وحصل مبابي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بالموسم المنقضي والذي توج باريس سان جيرمان به.

مبابي كان قد انتقل إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو كثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

وخاض مبابي 260 مباراة مع باريس سان جيرمان وخلالهم سجل 212 هدفا وصنع 98 آخرين.