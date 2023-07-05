أثليتك: الاتفاق تم على كل شيء.. رايس يخضع للكشف الطبي في أرسنال وتفاصيل السداد

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 11:37

كتب : رامي جمال

ديكلان رايس

بعد أسبوع من التوصل لاتفاق حول قيمة الانتقال، استطاع أرسنال ووست هام الاتفاق على تفاصيل سداد صفقة انتقال ديكلان رايس ليخضع الأخير للكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى المدفعجية.

وحسبما ذكر الصحفي الموثوق ديفيد أورنسنتين في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية اليوم الأربعاء فإن وست هام أعطى التصريح لرايس يالخضوع للكشف الطبي في أرسنال.

وأشار رومانو إلى أن أرسنال سيدفع الـ100 مليون جنيه إسترليني على ثلاثة أقساط خلال 24 شهرا.

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يذكر أنه يتواجد كذلك 5 ملايين إسترليني كحوافز يدفعها أرسنال حال حدوثها لوست هام.

وكان وست هام يرغب في الحصول على الأقساط خلال 18 شهرا فقط.

وبذلك أصبح ديكلان رايس أغلى لاعب بريطاني في التاريخ ليتجاوز انتقال جاريث بيل إلى ريال مدريد من توتنام مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

ديكلان رايس البالغ من العمر 24 عاما شارك في الموسم الماضي مع وست هام 50 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 4 أهداف.

وقاد فريقه للفوز ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي بعد التغلب في النهائي على فيورنتينا الإيطالي.

ويلعب رايس مع وست هام منذ أن تم تصعيده للفريق الأول في 2017.

وشارك رايس في 43 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا وخلالهم سجل ثلاثة أهداف.

ديكلان رايس أرسنال وست هام
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