مؤتمر أوسوريو: مواجهة الأهلي فرصة لإثبات قدرتنا على منافسته.. واعتذر لشوقي غريب

يرى خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك أن مباراة الأهلي المقبلة ستكون بمثابة الفرصة لإثبات قدرة فريقه على منافسة الأخير.

وحقق الزمالك الفوز على المقاولون العرب بستة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر 2023.

وقال أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي: "اعتذر لشوقي غريب على تصرف إبراهيما نداي بالاستعراض بالكرة أمام الجهاز الفني بعد اتقدم بسداسية واعتذر لفريق المقاولون بالكامل وجميع من تواجدوا في الملعب والنتائج الكبيرة في كرة القدم واردة".

واستمر "حاجز اللغة هو من منعني من إيصال ضرورة احترام الخصم للاعبين ولا يجب أن نستفز الخصم أو نستهين به لأن النتائج الكبيرة واردة وقد واجهت ذلك من قبل في مباراة ضد تشيلي عندما كنت أقود المكسيك وأعلم كم أن الأمر صعب على أي مدرب".

وتابع "قدمنا شوط أول ممتاز وكنت سعيدا جدا بالفريق خصوصا في أول 35 دقيقة ثم تراجع الأداء وهذا طبيعي مع الجو الحار والرطوبة المرتفعة ولكن لا يجب أن ننسى أن تهديد المقاولون الأول على مرمانا كان في الدقيقة الـ 30".

وواصل "سيطرنا على مجريات المباراة وعامل الجو والرطوبة أُثر على بعض اللاعبين ولذلك استغليت الفرصة للدفع بالبعض الآخر مثل عمر جابر وسامسون وعمرو السيسي وإيشو".

وشدد "الكثير من اللاعبين عادوا لمستواهم وتحاول تجهيز فريق قوي وهناك تحسن ملحوظ والآن نستطيع أن نقول إننا نمتلك فريق قادر على المنافسة".

وأضاف "سعيد بمستوى الثلاثي محمد طارق وحسام عبد المجيد وحاتم سكر مع المنتخب الأولمبي لأنهم يمثلون الزمالك ومع عودتهم وعودة دونجا ومصطفى شلبي والونش سيكون لفريق أقوى وقادر على المنافسة".

وأردف "أجريت تبديلات بعد 12 دقيقة من الشوط الثاني لإراحة زيزو وشيكابالا والجزيري والفريق يتحسن في إنهاء الهجمات ولكن لم أتوقع الفوز بتلك النتيجة".

وأكمل "الفريق خاض معي 52 تدريبا وتدربنا على اللعب بثلاث طرق مختلفة وبدأ كل لاعب في الاعتياد على مركزه وواجباته الدفاعية والهجومية في كل مركز وكل طريقة لعب وسنكون أمام فرصة كبيرة في مباراة الأهلي لنثبت أننا قادرون على منافستهم".

وأتم "في الوقت الحالي أرى أننا لدينا عدد كاف من اللاعبين للمنافسة ومع عودة الغيابات سنحصل على دفعة كبيرة وسنركز على التحسن في الجانب الدفاعي".

وسيخوض الزمالك مباراته المقبلة ضد الأهلي في الدوري يوم 13 يوليو.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر لمواجهة بيراميدز الذي فاز على البنك الأهلي بثلاثية.