انتهت كأس مصر - الزمالك (6)-(1) المقاولون.. الأبيض إلى نصف النهائي

ميكالي: حققنا هدفنا الأكبر بالتأهل إلى الأولمبياد.. ومستعدون للمغرب أو مالي

عبد الواحد السيد لـ في الجول: الزمالك يشكو سيف جعفر ويوسف أسامة إلى اتحاد الكرة

مؤتمر أوسوريو: مواجهة الأهلي فرصة لإثبات قدرتنا على منافسته.. واعتذر لشوقي غريب

إبراهيم عادل وعبد المجيد يتحدثان بعد التأهل للأولمبياد: نعد المصريين بتحقيق هدفنا الثاني

أرقام جديدة لـ الجزيري وشيكابالا وزيزو بعد فوز الزمالك بسداسية على المقاولون

حمزة علاء باكيا: تأهلنا إلى الأولمبياد رغم ما قيل بأن هذا الجيل لن يحقق شيئا

إلى نصف نهائي الكأس.. الزمالك يضرب المقاولون بسداسية في ليلة "هاتريك" الجزيري

سداسية محلية أولى للزمالك منذ 9 أعوام