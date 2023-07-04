انتهت كأس مصر - الزمالك (6)-(1) المقاولون.. الأبيض إلى نصف النهائي

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 20:19

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون - زيزو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في دور الثمانية لكأس مصر.

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نهاية المباراة بفوز المقاولون بسداسية

ق 76: جووووول فادي فريد والهدف الأول

ق 60: نزول سامسون وناصر منسي وعمر جابر بدلا من سيف الجزيري وشيكابالا وزيزو

ق 57: جوووول من خطأ فادح للجزيري

ق 55: جوووول شيكابالا والخامس

ق 50: جووول سيف الجزيري والرابع

نزول عمرو السيسي بدلا من مصطفى الزناري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية دون رد

ق 41: جوووول الجزيري والثالث بتسديدة اصطدمت في فاروقا نور الدين وذهبت إلى الشباك

ق 40: جوووول زيزو والثاني بتسديدة رائعة

ق 32: إصابة محمد صبحي

ق 17: جوووول زيزو والأول من ركلة جزاء

ق 15: ضربة جزاء للزمالك لسيف الجزيري

ق 10: تسديدة من زيزو تمر جوار القائم

ق 8: تسديدة من فتوح جوار المرمى

ق 5: ضغط أبيض مبكر

انطلاق المباراة

الزمالك المقاولون العرب كأس مصر
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