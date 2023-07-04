انتهت كأس مصر - الزمالك (6)-(1) المقاولون.. الأبيض إلى نصف النهائي
الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 20:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد المقاولون العرب في دور الثمانية لكأس مصر.
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نهاية المباراة بفوز المقاولون بسداسية
ق 76: جووووول فادي فريد والهدف الأول
ق 60: نزول سامسون وناصر منسي وعمر جابر بدلا من سيف الجزيري وشيكابالا وزيزو
ق 57: جوووول من خطأ فادح للجزيري
ق 55: جوووول شيكابالا والخامس
ق 50: جووول سيف الجزيري والرابع
نزول عمرو السيسي بدلا من مصطفى الزناري
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية دون رد
ق 41: جوووول الجزيري والثالث بتسديدة اصطدمت في فاروقا نور الدين وذهبت إلى الشباك
ق 40: جوووول زيزو والثاني بتسديدة رائعة
ق 32: إصابة محمد صبحي
ق 17: جوووول زيزو والأول من ركلة جزاء
ق 15: ضربة جزاء للزمالك لسيف الجزيري
ق 10: تسديدة من زيزو تمر جوار القائم
ق 8: تسديدة من فتوح جوار المرمى
ق 5: ضغط أبيض مبكر
انطلاق المباراة