مباشر أمم إفريقيا - مصر الأولمبي (1)-(0) غينيا.. هدف غير محتسب لحسام عبد المجيد

تشكيل مصر الأولمبي - تغييران من ميكالي أمام غينيا

مواعيد مباريات الثلاثاء 4 يوليو 2023 - الزمالك في الكأس ومواجهة مرتقبة لـ منتخب مصر الأولمبي

روي فيتوريا يصل المغرب لمؤازرة المنتخب الأولمبي ضد غينيا

مؤتمر إبراهيم عادل: جائزة أفضل لاعب لزملائي.. ولم نفعل شيئا حتى الآن

مؤتمر ميكالي: مواجهة غينيا تحمل أول أحلامنا.. ولديهم ميزة عنا

رباعي مصري في الفريق المثالي لأمم إفريقيا دون 23 عاما

عبد الرحمن عاطف: المنتخب الأولمبي يركز على غينيا أولا ثم اللقب