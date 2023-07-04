مباشر أمم إفريقيا - مصر الأولمبي (1)-(0) غينيا.. هدف غير محتسب لحسام عبد المجيد

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - منتخب مصر الأولمبي

يلعب منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره غينيا الأولمبي في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمقامة في المغرب.

وحال تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى النهائي يتأهل رسميا إلى أولمبياد باريس 2024.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=============

ق71 هدف غير محتسب لحسام عبد المجيد

ق58 حمزة علاء يتصدى لصاروخية

ق50 ضغط متواصل من غينيا للتعادل وسط تراجع مصري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 حمزة علاء يتألق ويمنع التعادل

ق31 تسديدة رائعة من محمود صابر يتصدى لها حارس المرمى

ق8 جووووول محمد شحاتة يسجل من قذيفة من خارج منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

أولمبياد باريس أمم إفريقيا تحت 23 مصر الأولمبي
نرشح لكم
تشكيل مصر الأولمبي - تغييران من ميكالي أمام غينيا مواعيد مباريات الثلاثاء 4 يوليو 2023 - الزمالك في الكأس ومواجهة مرتقبة لـ منتخب مصر الأولمبي فيتوريا: المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة غينيا.. ورسالة للاعبين روي فيتوريا يصل المغرب لمؤازرة المنتخب الأولمبي ضد غينيا مؤتمر إبراهيم عادل: جائزة أفضل لاعب لزملائي.. ولم نفعل شيئا حتى الآن مؤتمر ميكالي: مواجهة غينيا تحمل أول أحلامنا.. ولديهم ميزة عنا رباعي مصري في الفريق المثالي لأمم إفريقيا دون 23 عاما عبد الرحمن عاطف: المنتخب الأولمبي يركز على غينيا أولا ثم اللقب
أخر الأخبار
أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - إمام عاشور يجتمع مع مسؤولي ميتيلاند لمناقشة مصيره 44 دقيقة | الكرة المصرية
ساسي ينضم للغرافة القطري 50 دقيقة | الوطن العربي
رفض الاستئناف.. استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بشكل نهائي ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة كأس مصر - الزمالك (3)-(0) المقاولون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى اخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المقاولون – رباعي أجنبي من شوقي غريب لمواجهة الزمالك في الكأس ساعة | الكرة المصرية
انتهت مغامرة النجوم.. إنبي إلى نصف نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري