مباشر أمم إفريقيا - مصر الأولمبي (1)-(0) غينيا.. هدف غير محتسب لحسام عبد المجيد
الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 19:39
كتب : FilGoal
يلعب منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره غينيا الأولمبي في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمقامة في المغرب.
وحال تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى النهائي يتأهل رسميا إلى أولمبياد باريس 2024.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
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ق71 هدف غير محتسب لحسام عبد المجيد
ق58 حمزة علاء يتصدى لصاروخية
ق50 ضغط متواصل من غينيا للتعادل وسط تراجع مصري
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35 حمزة علاء يتألق ويمنع التعادل
ق31 تسديدة رائعة من محمود صابر يتصدى لها حارس المرمى
ق8 جووووول محمد شحاتة يسجل من قذيفة من خارج منطقة الجزاء
انطلاق المباراة
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