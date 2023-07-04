تقرير تونسي: بعد فسخ تعاقده مع الإسماعيلي.. فراس شواط على أعتاب الترجي

اقترب فراس شواط مهاجم الإسماعيلي السابق من الانضمام لصفوف الترجي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فراس شواط النادي : النجم الساحلي الترجي الإسماعيلي

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية أن فراس شواط سيعقد اليوم الثلاثاء جلسة مع طارق ثابت المدير الرياضي لنادي الترجي من أجل الاتفاق على انضمامه لفريق باب سويقة.

ومن ثم سيعقد جلسة مع حمدي المدب رئيس النادي لإتمام الاتفاق على الأمور المالية وتوقيع عقود انضمامه للترجي.

وأضافت الصحيفة أن فراس شواط سيوقع على عقود انضمامه للترجي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأبلغ علي العباسي المحامي التونسي الخاص بـ فراس شواط النادي الإسماعيلي بفسخ تعاقد لاعبه بشكل نهائي.

محامي المهاجم التونسي أرسل إلى الإسماعيلي عبر البريد الإلكتروني خطابا بفسخ تعاقد فراس شواط بشكل نهائي بسبب أزمة مستحقاته المالية المتأخرة.

وانضم فراس شواط إلى الإسماعيلي قبل انطلاق الموسم الحالي ونجح في المساهمة في 10 أهداف خلال 21 مباراة خاضهم في الدوري.