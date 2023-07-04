انتهت كأس مصر - النجوم (1)-(3) إنبي

أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي

خبر في الجول - إمام عاشور يجتمع مع مسؤولي ميتيلاند لمناقشة مصيره

استراحة كأس مصر - الزمالك (3)-(0) المقاولون.. نهاية الشوط الأول

مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى اخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك

تشكيل المقاولون – رباعي أجنبي من شوقي غريب لمواجهة الزمالك في الكأس

انتهت مغامرة النجوم.. إنبي إلى نصف نهائي كأس مصر

تشكيل الزمالك - عودة روقا أمام المقاولون في كأس مصر

مباشر أمم إفريقيا - مصر الأولمبي (1)-(0) غينيا.. حمزة علاء يتصدى لصاروخية