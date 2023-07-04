انتهت كأس مصر - النجوم (1)-(3) إنبي
الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 17:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة النجوم ضد إنبي في ربع نهائي كأس مصر 2023.
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نهاية المباراة
ق70. جووووول ثااالث لإنبي عن طريق أحمد كالوشا برأسية جديدة.
ق53. جووووول الثاني لإنبي عن طريق سيف الخشاب برأسية مستغلا ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء.
ق50. رأسية من أحمد أمين أوفة بجوار المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق22. جووووول التعادل للتجوم بتسديدة صاروخية من عبد الله جمال.
ق15. جوووول أول لإنبي عن طريق عبد الرحمن عماد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ق13. الحارس محمد جمال يتألق في التصدي لتسديدة أحمد أمين أوفة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل
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