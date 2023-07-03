فيديو نادر - مسابقة بين محمود ياسين وحسن شحاتة حول سنة إنشاء النادي الأهلي
الإثنين، 03 يوليه 2023 - 17:24
كتب : FilGoal
تعرض قناة ماسبيرو زمان برامج قديمة من إنتاج التليفزيون المصري، منها برامج ترفيهية تجمع العديد من النجوم في مجالات مختلفة.
ومن هذه البرامج، برنامج بعنوان "2 × 1" من تقديم الإعلامية سناء منصور، وفيه تستضيف نجمين ليدخلا في مسابقة معلومات عامة وفنية ورياضية.
وانتشر فيديو من البرنامج من حلقة جمعت الفنان محمود ياسين وكابتن حسن شحاتة، نجم فريق الزمالك ومدرب منتخب مصر الذي حقق العديد من البطولات مع المنتخب الوطني.
وكان أول سؤال وجهته سناء منصور للفنان الراحل محمود ياسين هو متى تم إنشاء النادي الأهلي؟
شاهد فيديو المسابقة من هنا
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