فرج عامر: تعاقدنا مع حسام حسن نهائيا.. ولاعبين "لا يلعبون الكرة" يكلفونا آلاف الدولارات

تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة عن مستقبل الفريق والجهاز الفني وإتمام العمليات المشتركة الأبرز بينه وبين النادي الأهلي في الآونة الأخيرة.

وقال عامر في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "لست راضيا عن نتائج سموحة، ولكن هذا الفريق لم أكونه. غبت عاما عن النادي فعدت وجدته في المركز السادس عشر، وبالتالي دعمناه في أضيق الحدود".

وأضاف "الجهاز الفني مستمر بقيادة أحمد سامي وهو يبذل أقصى ما في استطاعته. الفريق لم يكن يملك قواما من الأساس حين عدت".

وأوضح "جونيور أجايي دخل سلسلة عمليات متتالية ويكلفنا 465 ألف دولار سنويا. عملية فسخ عقده تسير بالتدريج".

وتابع عامر "لدينا لاعبين يتقاضون مبالغ كبيرة بالدولار، وليس لديهم فكرة ولا يلعبون كرة القدم. قدمت بلاغات إهدار مال عام أمام النيابة، فكيف تدفع 98 مليون جنيه في لاعبين ثم تتركهم يرحلون بعدها بفترة قصيرة"؟

وأخيرا عن موقف حسام حسن المعار من الأهلي إلى سموحة، وخالد عبد الفتاح المعار في الاتجاه الآخر قال: "تعاقدنا مع حسام حسن بصورة نهائية، والأهلي فعل حق شراء خالد عبد الفتاح".

ويحتل سموحة المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة، وضمن النجاة من الهبوط حسابيا قبل آخر جولتين.