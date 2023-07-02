مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الأهلي.. هدف غير محتسب

يستضيف فيوتشر فريق الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث من جدول الترتيب بـ 57 نقطة من 31 مباراة، بينما الأهلي في الصدارة بـ 68 نقطة من 26 مباراة فقط.

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ق11 هدف غير محتسب لأحمد عاطف بعد مراوغة الشناوي

ق7 تسديدة أولى من بيرسي تاو وتصدي من جنش

انطلاق المباراة