مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الأهلي.. هدف غير محتسب

الأحد، 02 يوليه 2023 - 20:12

كتب : FilGoal

الأهلي ضد فيوتشر

يستضيف فيوتشر فريق الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث من جدول الترتيب بـ 57 نقطة من 31 مباراة، بينما الأهلي في الصدارة بـ 68 نقطة من 26 مباراة فقط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-------------

ق11 هدف غير محتسب لأحمد عاطف بعد مراوغة الشناوي

ق7 تسديدة أولى من بيرسي تاو وتصدي من جنش

انطلاق المباراة

الدوري المصري الأهلي فيوتشر
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب تشكيل فيوتشر - ناصر ماهر وفاروق أساسيان أمام الأهلي تشكيل الأهلي - ثلاثة تغييرات من كولر أمام فيوتشر.. وشريف على دكة البدلاء مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل مابولولو.. وموقف النادي لجنة الانضباط لـ في الجول: عقوبة نبيل عماد بسبب طريقة احتفاله.. ورسالة للجماهير بين مستمرين وراحلين.. في الجول يكشف موقف قائمة زد بالدوري خبر في الجول - الإسماعيلي يحصل على توقيع محمد إبراهيم لاعب كفر الشيخ خبر في الجول - زد يحصل على توقيع محمد إسماعيل مدافع إنبي
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الأهلي.. هدف غير محتسب 32 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب 34 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل فيوتشر - ناصر ماهر وفاروق أساسيان أمام الأهلي 48 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي - ثلاثة تغييرات من كولر أمام فيوتشر.. وشريف على دكة البدلاء ساعة | الدوري المصري
مصدر من الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول حقيقة رحيل مابولولو.. وموقف النادي ساعة | الدوري المصري
كرة يد - حميد يعلن تجديد عقده مع الأهلي ساعة | كرة يد
اكتملت بتتويج اليابان.. تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم للناشئين 2023 ساعة | آسيا
لأجل وشم جيرارد.. ليفربول يعلن تعاقده مع سوبوسلاي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك