انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) الأهلي.. تعادل سلبي

يستضيف فيوتشر فريق الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 24 بمسابقة الدوري.

ويحتل فيوتشر المركز الثالث من جدول الترتيب بـ 57 نقطة من 31 مباراة، بينما الأهلي في الصدارة بـ 68 نقطة من 26 مباراة فقط.

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ق80 القائم الأيمن يحرم تاو من التقدم

ق73 طاهر يخطئ عرضية رائعة من معلول ويهدر هدفا محققا

ق67 أفشة وطاهر يشاركان بدلا من كهربا وقندوسي

ق61 ركنية من معلول يحولها كهربا برأسية أعلى عارضة محمود جنش

ق56 كهربا يهدر هدفا محققا بتصدي من جنش عقب بينية رائعة من تاو

ق53 الشناوي يتألق أمام تسديدة محمد فاروق ويحولها إلى ركنية بعد جملة مع أحمد عاطف

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42 إلغاء هدف ياسر إبراهيم بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب تسللل على علي معلول

ق41 جووووول ياسر إبراهيم

ق40 تسديدة رائعة من محمد هاني وجنش يتألق

ق35 تسديدة من تاو ولكن بجوار القائم الأيسر لجنش

ق26 أحمد قندوسي يرد بتسديدة ولكن أعلى العارضة

ق26 تسديدة من مهند لاشين ولكن بجوار القائم الأيمن للشناوي

ق18 عرضية أرضية من بيرسي تاو يشتتها عمر كمال قبل أن يسقط للإصابة

ق11 هدف غير محتسب لأحمد عاطف بعد مراوغة الشناوي

ق7 تسديدة أولى من بيرسي تاو وتصدي من جنش

انطلاق المباراة