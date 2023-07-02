قد يجتمعان مع ميسي من جديد.. سبورت: راموس وألبا يقتربان من إنتر ميامي

اقترب حسم مصير ثنائي منتخب إسبانيا السابق جوردي ألبا وسيرخيو راموس الذين أصبحا على أعتاب الانضمام لإنتر ميامي الأمريكي وفقا لصحيفة سبورت الإسبانية.

جوردي ألبا النادي : إنتر ميامي سيرخيو راموس النادي : باريس سان جيرمان إنتر ميامي

وفقا لسبورت فإن ألبا أصبح على بعض خطوة واحدة فقط من الانضمام لإنتر ميامي ودخل في مقاوضات متقدمة اقتربت من الحسم.

إنتر ميامي أيضا يتفاوض مع سيرخيو راموس الذي كان قد ارتبط اسمه بالعودة للدوري الإسباني من بوابة إشبيلية خلال الفترة الماضية.

كلا اللاعبان انتهى عقديهما مع فرقهما بنهاية الموسم المنقضي وأصبحا يستطيعان التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

رحل راموس عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده، بينما فسخ ألبا وبرشلونة العقد بالتراضي.

وفي حالة الانضمام لإنتر ميامي سيجتمع راموس وألبا مع ليونيل ميسي الذي انضم في وقت سابق للفريق الأمريكي.

إنتر ميامي كان قد أعلن التعاقد مع ميسي وسيرخيو بوسكيتس ليلعبا في صفوف الفريق بدية من الموسم المقبل.

وكان ميسي قد زامل ألبا سنوات طويلة مع برشلونة، كما أنه لعب مع راموس لمدة موسمين في باريس سان جيرمان.

ألبا ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالعديد من الفرق الأوروبية ولكنه أصبح قريبا من الانتقال لإنتر ميامي وفقا لصحيفة سبورت.

ألبا شارك خلال الموسم الماضي مع برشلونة في 30 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 6 أهداف.

ولعب راموس 45 مباراة مع باريس سان جيرمان بالموسم الماضي.