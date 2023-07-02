مواعيد مباريات الأحد 7 فبراير 2023 - الأهلي ضد فيوتشر
الأحد، 02 يوليه 2023 - 10:46
كتب : FilGoal
يستأنف اليوم الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمباراة مؤجلة من الجولة الـ 24.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 7 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
فيوتشر × الأهلي.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس.
ربع نهائي يورو تحت 21 عاما
إنجلترا × البرتغال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
فرنسا × أوكرانيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.
الكأس الذهبية
أمريكا × ترينداد وتوبامو.. 2:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية
جامايكا × سنت كيتس ونيويس.. 2:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية.
المكسيك × قطر.. 4:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية.
هندوراس × هايتي.. 4:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
نرشح لكم
من رجل المباراة؟ ارتباك في مباراة الاتحاد وحرس الحدود يطارد أزارو وفلافيو.. رقمان ينتظرهما مابولولو في الدوري المصري صراع البقاء - أسوان يتمسك بلعب مباريات الجولة الأخيرة في نفس التوقيت كما انفرد في الجول.. غزل المحلة يقيل رضا شحاتة ويعلن عن مدربه الجديد عقوبة فورية من الاتحاد السكندري ضد لاعبيه بعد التعادل مع حرس الحدود ترتيب هدافي الدوري المصري 2022-2023.. مابولولو يبتعد بالصدارة قبل جولتين على النهاية قائمة الأهلي - غياب حمدي فتحي والسولية أمام فيوتشر مران الأهلي - قياسات عضلية لـ أكرم توفيق
أخر الأخبار
تقرير: النصر السعودي لن يتخلى عن أوسبينا 29 دقيقة | السعودية