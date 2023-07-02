مواعيد مباريات الأحد 7 فبراير 2023 - الأهلي ضد فيوتشر

الأحد، 02 يوليه 2023 - 10:46

كتب : FilGoal

سعد سمير - الأهلي × فيوتشر

يستأنف اليوم الأهلي مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمباراة مؤجلة من الجولة الـ 24.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 7 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

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فيوتشر × الأهلي.. 8:30 مساء - أون تايم سبورتس.

ربع نهائي يورو تحت 21 عاما

إنجلترا × البرتغال.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

فرنسا × أوكرانيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بريميوم 1.

الكأس الذهبية

أمريكا × ترينداد وتوبامو.. 2:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية

جامايكا × سنت كيتس ونيويس.. 2:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية.

المكسيك × قطر.. 4:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية.

هندوراس × هايتي.. 4:00 صباحا.. قناة الكأس الرياضية.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الدوري المصري الكأس الذهبية الأهلي فيوتشر
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