كما انفرد في الجول.. غزل المحلة يوجه الشكر لـ رضا شحاتة ويعلن عن مدربه الجديد

الأحد، 02 يوليه 2023 - 00:03

كتب : هاني العوضي

رضا شحاتة - المدير الفني لفريق الداخلية

أعلن نادي غزل المحلة رسميا عن إقالة رضا شحاتة المدير الفني للفريق، وتعيين مدرب جديد لقيادة زعيم الفلاحين فيما تبقى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء بيان المحلة كالتالي:

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل توجيه الشكر لرضا شحاتة المدير الفنى للفريق، متمنيا له التوفيق في المرحلة المقبلة.

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كما قرر مجلس الادارة التعاقد مع خالد عيد لتدريب الفريق في المباراتين المقبلتين.

واختار المدرب الجديد طارق غيدة في منصب المدرب العام، ومحمد العتراوي وأشرف شيحة مدربين مساعدين، وعبد الرؤوف عيد مدربا لحراس المرمى ومحمد عمر كمخطط أحمال، ووائل شكر مديرا لشؤون اللاعبين وصابر عيد في منصب المدير الرياضى.

ويتبقى للفريق مباراتين هامتين في مسابقة الدوري الممتاز حيث يلتقي الفريق يوم 10 يوليو مع نظيره البنك الأهلي باستاد المحلة، ثم يلعب يوم 14 يوليو مع حرس الحدود باستاد المكس.

ويأتي ذلك الإعلان الرسمي تأكيدا لانفراد FilGoal.com صباح السبت.

ويحتل غزل المحلة الـ17 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري بـ32 نقطة بفارق نقطة عن أسوان صاحب أول مراكز البقاء.

وقاد رضا شحاتة المحلة في ست مباريات لم يفز فيهم مطلقا وتعادل مرتين وهُزم في أربع لقاءات.

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