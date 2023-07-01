مباشر أمم إفريقيا تحت 23 عاما - مصر ضد الجابون.. ختام المجموعات نحو الأولمبياد

السبت، 01 يوليه 2023 - 22:25

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه مع منتخب مصر الأولمبي ضد مالي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد الجابون في ختام دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتؤهل البطولة أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة.

بينما يخوض الرابع مباراة الملحق ضد القادم من آسيا.

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وإذا تصدر منتخب مصر المجموعة سيلاقي غينيا في نصف النهائي، أما إذا حل ثانيا فسيلاقي المغرب.

ترتيب المجموعة الحالي:

1= مصر: 4 نقاط (+1)

1= النيجر: 4 نقاط (+1)

3- مالي: 3 نقاط (+1)

4- الجابون: 0 (-3)

وتعادل منتخب مصر سلبيا مع النيجر قبل الفوز على مالي بهدف دون رد.

فيما فاز منتخب مالي على الجابون 3-1، وفازت النيجر على الجابون 1-0.

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