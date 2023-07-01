مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1) (0) الاتحاد.. 3 تغييرات لزعيم الثغر

السبت، 01 يوليه 2023 - 20:19

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة حرس الحدود والاتحاد لحساب الجولة 32 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد المكس بالإسكندرية في الثامنة والنصف مساءً.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في الدوري برصيد 41 نقطة من 30 مباراة.

أخبار متعلقة:
التشكيل - عمار حمدي ظهير مع الاتحاد.. وثلاثي في هجوم حرس الحدود مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول الموعد المقترح لقمة الأهلي والزمالك مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موعد إرسال أسماء الفرق المشاركة في المسابقات الإفريقية مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مباريات صراع البقاء في الدوري لن تقام في نفس التوقيت

فيما يتذيل حرس الحدود الترتيب برصيد 20 نقطة وهبط بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية الموسم المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

--

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: بووووم جوووول.. مصطفى جمال بتسديدة صاروخية يسجل الهدف الأول للحرس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق 37: مابولولو يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر بجوار القائم

ق 29: تسديدة من محمود عبد العزيز يتصدى لها محمد فوزي

ق 10: المهدي سليمان يتألق ويتصدى لتسديدة حامد الجابري

بداية اللقاء

الاتحاد حرس الحدود في الدوري الدوري المصري
نرشح لكم
رئيس لجنة الاستئناف يكشف لـ في الجول موعد الاجتماع لمناقشة قضية كهربا.. والقرار المتوقع التشكيل - عمار حمدي ظهير مع الاتحاد.. وثلاثي في هجوم حرس الحدود البنا حكما لمباراة فيوتشر والأهلي أجندة الزمالك في يوليو - 7 مباريات ضمن 3 بطولات مختلفة حتى أغسطس أجندة الأهلي في يوليو - القمة بين 8 مباريات متبقية في الدوري.. ولقاء في الكأس الإعلان عن موعد نهاية الدوري والمؤجلات والقمة بين الأهلي والزمالك خالد عيد لـ في الجول: اشترطت العمل بدون مقابل للعودة لـ غزل المحلة عواد ينهي برنامجه التأهيلي ويشارك تدريجيا في تدريبات الزمالك
أخر الأخبار
نجله بعد انضمامه: جورج ويا مجنون بـ يوفنتوس 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الخليج السعودي يضم أحمد سعيد 36 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1) (0) الاتحاد.. 3 تغييرات لزعيم الثغر ساعة | الدوري المصري
رئيس لجنة الاستئناف يكشف لـ في الجول موعد الاجتماع لمناقشة قضية كهربا.. والقرار المتوقع ساعة | الدوري المصري
التشكيل - عمار حمدي ظهير مع الاتحاد.. وثلاثي في هجوم حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
أسطورة وسط آخر يغادرنا إلى التدريب.. سيسك فابريجاس يعلن اعتزال كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
البنا حكما لمباراة فيوتشر والأهلي ساعة | الدوري المصري
ضعف الراتب.. مانشستر يونايتد يتقدم خطوة في سباق ضم أمرابط 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 مؤتمر كولر: أين الجماهير وأدواتنا المحتجزة في المطار؟ أفشة نقطة التحول وسبب غياب الدبيس 3 مرتضى: سيف جعفر استولى على عقود تجديده دون علمنا.. أغلقنا باب الزمالك أمامه مدى الحياة 4 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب