مباشر الدوري المصري - حرس الحدود (1) (0) الاتحاد.. 3 تغييرات لزعيم الثغر

التشكيل - عمار حمدي ظهير مع الاتحاد.. وثلاثي في هجوم حرس الحدود

أجندة الزمالك في يوليو - 7 مباريات ضمن 3 بطولات مختلفة حتى أغسطس

أجندة الأهلي في يوليو - القمة بين 8 مباريات متبقية في الدوري.. ولقاء في الكأس