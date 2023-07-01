أجندة الأهلي في يوليو - القمة بين 8 مباريات متبقية في الدوري

يخوض الأهلي في شهر يوليو الجاري 8 مباريات لإنهاء موسم الدوري المصري 2022-2023.

وأعلنت رابطة الأندية مواعيد الدوري المصري حتى نهاية الموسم بما فيها لقاء القمة ضد الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي 6 مباريات مؤجلة له في الدوري بدءا من غد الأحد 2 يوليو ضد فيوتشر حتى 26 يوليو بلقاء المصري.

وقبل خوض المؤجلات والمباريات المتبقية في الموسم تعرف على ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري. (طالع التفاصيل)

وإليكم أجندة مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023:

فيوتشر × الأهلي – مؤجل الجولة 24

2 يوليو – 8:30 – استاد الأهلي we السلام

الأهلي × الإسماعيلي – مؤجل الجولة 18

5 يوليو – 8:30 – استاد برج العرب

الاتحاد × الأهلي – مؤجل الجولة 21

8 يوليو – 7:00 – استاد برج العرب

الأهلي × الزمالك – مؤجل الجولة 31

13 يوليو – 8:30 – استاد القاهرة

المقاولون العرب × الأهلي – الجولة 34

16 يوليو – 7:00 – استاد المقاولون العرب

الأهلي × حرس الحدود – الجولة 33

19 يوليو – 8:30 – استاد القاهرة

بيراميدز × الأهلي – مؤجل الجولة 28

23 يوليو – 8:30 – استاد الدفاع الجوي

المصري × الأهلي – مؤجل الجولة 30

26 يوليو – 8:30 – استاد برج العرب

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة عن بيراميدز الذي خاض 31 مباراة.