أجندة الأهلي في يوليو - القمة بين 8 مباريات متبقية في الدوري

السبت، 01 يوليه 2023 - 17:42

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

يخوض الأهلي في شهر يوليو الجاري 8 مباريات لإنهاء موسم الدوري المصري 2022-2023.

وأعلنت رابطة الأندية مواعيد الدوري المصري حتى نهاية الموسم بما فيها لقاء القمة ضد الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

ويلعب الأهلي 6 مباريات مؤجلة له في الدوري بدءا من غد الأحد 2 يوليو ضد فيوتشر حتى 26 يوليو بلقاء المصري.

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وقبل خوض المؤجلات والمباريات المتبقية في الموسم تعرف على ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري. (طالع التفاصيل)

وإليكم أجندة مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023:

فيوتشر × الأهلي – مؤجل الجولة 24

2 يوليو – 8:30 – استاد الأهلي we السلام

الأهلي × الإسماعيلي – مؤجل الجولة 18

5 يوليو – 8:30 – استاد برج العرب

الاتحاد × الأهلي – مؤجل الجولة 21

8 يوليو – 7:00 – استاد برج العرب

الأهلي × الزمالك – مؤجل الجولة 31

13 يوليو – 8:30 – استاد القاهرة

المقاولون العرب × الأهلي – الجولة 34

16 يوليو – 7:00 – استاد المقاولون العرب

الأهلي × حرس الحدود – الجولة 33

19 يوليو – 8:30 – استاد القاهرة

بيراميدز × الأهلي – مؤجل الجولة 28

23 يوليو – 8:30 – استاد الدفاع الجوي

المصري × الأهلي – مؤجل الجولة 30

26 يوليو – 8:30 – استاد برج العرب

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة عن بيراميدز الذي خاض 31 مباراة.

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