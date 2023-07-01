مانشستر يونايتد يعلن رحيل لاعبيه

السبت، 01 يوليه 2023 - 11:53

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر يونايتد يحتفلون بالهدف أمام نوتنجهام فورست

أعلن مانشستر يونايتد رحيل لاعبيه مارسيل سابيتزر وفوت فيجورست رسميا عن صفوفه عقب نهاية إعارتهما.

فوتر فيجورست

النادي : هوفنهايم

مارسيل سابيتزر

النادي : بوروسيا دورتموند

مانشستر يونايتد

وكان سابيتزر انضم إلى يونايتد قادما من بايرن ميونيخ في شهر يناير الماضي.

أما فيجورست انضم إلى يونايتد قادما من صفوف بيرنلي في الوقت ذاته.

أخبار متعلقة:
بعد رحيله عن يوفنتوس.. كوادرادو يقترب من الأخدود السعودي رومانو: سوبوسلاي يخضع للكشف الطبي في ليفربول مجموعة الزمالك - الشباب يتعاقد مع مدرب الإسماعيلي الأسبق لتدريب فريقه "الشاب" ومهمة مؤقتة

وتوج الثنائي مع مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة كما ساهم في الحصول على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وشارك سابيتزر مع يونايتد في 18 مباراة مع يونايتد في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع هدفا وحيدا.

أما فيجورست فخاض 31 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

سابيتزر فيجورست مانشستر يونايتد
نرشح لكم
المصائب لا تأتي فرادى.. ماونت يغيب حتى منتصف شهر سبتمبر جيرارد ينفي ضم جرينوود إلى الاتفاق قبول استئناف ليفربول على طرد ماك أليستر ضد بورنموث أثليتك: مانشستر يونايتد يفكر في ضم حارس فنربخشة.. وشرطان لإتمام الصفقة قراران من لجنة الحكام الإنجليزية بشأن حكم الساحة والفيديو في مباراة توتنام ويونايتد جراحة عاجلة لـ جوارديولا في الظهر.. ومانشستر سيتي يعلن بديله المؤقت أرتيتا: جابريال ليس للبيع.. وغيابه ليس بسبب العروض نيوكاسل يتعاقد مع لويس هال من تشيلسي
أخر الأخبار
هل يستمر عمر فايد؟.. فنربخشة يسمح لمدافع آخر بالرحيل 9 دقيقة | المحترفون
رومانو: المفاوضات بين العربي القطري وفيراتي ستدخل مراحل حاسمة قريبا 38 دقيقة | الوطن العربي
لاجازيتا: بونوتشي يقترب من مغادرة يوفنتوس نحو يونيون برلين 57 دقيقة | ميركاتو
ارتبط اسمه بـ الأهلي.. مهاجم إسبانيول يقترب من مزاملة تريزيجيه ساعة | ميركاتو
ليكيب: الهلال وأهلي جدة يتنافسان على ضم نجم المغرب ساعة | ميركاتو
مصيلحي: رفضت دخول كهربا كجزء من صفقة مروان عطية 2 ساعة | الدوري المصري
الرياضية السعودية: محمد شريف سيبدأ كأساسي أمام الاتفاق 2 ساعة | المحترفون
مواعيد مباريات الأربعاء 23 أغسطس - يد الزمالك والبنك الأهلي.. ودوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 2 حسن موسى مديرا تنفيذيا.. وزارة الرياضة تعلن لجنة إدارة الزمالك 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب