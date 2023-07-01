مانشستر يونايتد يعلن رحيل لاعبيه
السبت، 01 يوليه 2023 - 11:53
كتب : FilGoal
أعلن مانشستر يونايتد رحيل لاعبيه مارسيل سابيتزر وفوت فيجورست رسميا عن صفوفه عقب نهاية إعارتهما.
فوتر فيجورست
النادي : هوفنهايم
مارسيل سابيتزر
النادي : بوروسيا دورتموند
وكان سابيتزر انضم إلى يونايتد قادما من بايرن ميونيخ في شهر يناير الماضي.
أما فيجورست انضم إلى يونايتد قادما من صفوف بيرنلي في الوقت ذاته.
وتوج الثنائي مع مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة كما ساهم في الحصول على المركز الثالث بالدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.
وشارك سابيتزر مع يونايتد في 18 مباراة مع يونايتد في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع هدفا وحيدا.
أما فيجورست فخاض 31 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.
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