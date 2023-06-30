ديلي ميل: جالاتاسراي ولاتسيو يتصارعان على ضم زاها

الجمعة، 30 يونيو 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

ويلفرد زاها - كيران تريبيه - كريستال بالاس أمام نيوكاسل

دخل جالاتا سراي ولاتسيو في منافسة قوية على التعاقد مع الإيفواري ويلفريد زاها.

وانتهى عقد زاها مع كريستال بلاس بنهاية الموسم المنصرم وبات لاعبا حرا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" فإن عرض كريستال بالاس لتجديد عقد ويلفريد زاها ينتهي غدا السبت، ولازال اللاعب لم يوقع عقدا جديدا حتى الآن.

أخبار متعلقة:
نهاية رحلة استمرت 8 سنوات.. يوفنتوس يعلن رحيل كوادرادو خبر في الجول - زد يطلب من الأهلي ضم شادي حسين وعلي لطفي ليفربول يعير فابيو كارفاليو الرياضية السعودية: جوتا بديل حجازي في اتحاد جدة.. وموقف طارق حامد

وأوضحت التقارير أن المحادثات مستمرة ولكن ويلفريد زاها يريد للعب في دوري أبطال أوروبا وأن لاتسيو مهتم بشدة بضم اللاعب.

في المقابل ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن جالاتا سراي يضع زاها على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وظهر زاها مع كريستال بالاس في 28 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل 7 أهداف وصنع 3.

يذكر أن قبل قبل شهرين، أوضحت تقارير مختلفة أن زاها رفض عرضا من اتحاد جدة السعودي مقابل الحصول على 9 ملايين دولار سنويا.

وأشارت التقارير إلى أن زاها يرغب في البقاء بالدوريات الأوروبية ولديها عرضين من ميلان وبوروسيا دورتموند.

زاها انضم لكريستال بلاس منذ موسم 2014-2015 قادما من مانشستر يونايتد.

لاتسيو زاها جالاتا سراي
نرشح لكم
أرتيتا: جابريال ليس للبيع.. وغيابه ليس بسبب العروض تقرير: بسبب يورو 2024.. ليفربول يسعى لضم كالفين فيليبس تمت.. الحارس دوردي بيتروفيتش إلى تشيلسي بشكتاش يعلن فشل مفاوضاته مع راموس وتاليسكا مواعيد مباريات الثلاثاء 22 أغسطس 2023 - الظهور الأول لرونالدو وحمدي فتحي في آسيا أرسنال بـ10 لاعبين يفوز بصعوبة على كريستال بالاس جيرو وكابتن أمريكا.. ميلان ينطلق في الدوري الإيطالي بفوز أول على بولونيا توك سبورت: ليست النهاية لطريد مانشستر.. مورينيو يريد ضم جرينوود
أخر الأخبار
أرتيتا: جابريال ليس للبيع.. وغيابه ليس بسبب العروض 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب النصر: رونالدو وماني جاهزان لمواجهة شباب الأهلي دبي 37 دقيقة | السعودية
بتواجد 3 محترفين.. الكشف عن قائمة مصر النهائية لـ كأس العالم لكرة السلة 58 دقيقة | كرة سلة
خبر في الجول - بدء إجراءات تسليم نادي الزمالك للجنة الثلاثية برئاسة حسن موسى ساعة | الكرة المصرية
صن: جرينوود على رادار الاتفاق وأندية سعودية أخرى ساعة | ميركاتو
نيوكاسل يتعاقد مع لويس هال من تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
الكشف عن قرعة النسخة الأولى من دوري المحترفين 2 ساعة | الكرة المصرية
ريكورد: سيتي نجح في تمديد عقد برناردو سيلفا إلى 2026 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رومانو يكشف موقف صلاح من الانتقال إلى الدوري السعودي 2 في الجول يكشف - من يدير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة 3 تقرير سعودي: الاتحاد يقرر فسخ تعاقد حجازي لسببين 4 الزمالك يعلن رفض عرض الشباب السعودي لشراء زيزو.. وما حدث مع والد اللاعب