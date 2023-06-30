أثليتك: ليفربول يفاوض لايبزيج لضم سوبوسلاي

دخل ليفربول في مفاوضات مع لايبزيج لضم لاعبه دومينيك سوبوسلاي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية عن طريق الصفحي الموثوق ديفيد أورنستين، فإن نيوكاسل انسحب من الصفقة تاركا الطريق ممهدا أمام ليفربول.

وأوضح التقرير أنه بينما بدا أن الصفقة ستكون صعبة الحدوث عقب اجتماع عُقد بداية الأسبوع الجاري لكن تحول الأمر كليا خلال الـ24 ساعة الأخيرة وأصبح ليفربول واثقا من إتمام الصفقة.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن اللاعب أخبر ناديه برغبته في الانتقال إلى ليفربول.

ويمتلك سوبوسلاي شرطا جزائيا في تعاقده يُقدر بـ70 مليون يورو ويثار أنه سينتهي اليوم مهلة دفعه لمن يريد ضمه.

لكن أوضحت "ذا أثليتك" أن المفاوضات بين ليفربول ولايبزيج لن تكون حول الشرط الجزائي بل ستكون مقابل مبلغ مالي كبير.

سوبوسلاي انضم إلى لايبزيح في 2021 من ريد بول سالزبورج وسجل 20 هدفا وصنع 22 في 91 مباراة ويملك 32 مباراة دولية مع منتخب المجر.

وخلال الصيف الجاري ضم ليفربول أليكسيس ماك أليستر من برايتون.