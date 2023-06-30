مواعيد مباريات اليوم السبت 30-6-2023 والقنوات الناقلة.. مواجهات مصيرية بالدوري
الجمعة، 30 يونيو 2023 - 10:32
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الجمعة إقامة ثلاث مباريات في الدوري المصري منهم مواجهتين حاسمتين في صراع الهبوط.
ويلتقي إنبي في تمام السابعة مساء مع فاركو عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".
فيما يواجه المقاولون العرب منافسه الداخلية في التاسعة والنصف مساء عبر القناة ذاتها.
وفي الوقت ذاته سيواجه طلائع الجيش منافسه سيراميكا كليوباترا عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
أما في كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية منافسه المغرب في ثالث جولات البطولة ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وتقام المباراة في الساعة 11 مساء وتذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 4".
وفي الوقت ذاته سيواجه منتخب غينيا منافسه غانا عبر قناة "بي إن سبورتس 3".
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